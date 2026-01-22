Nauczyciel oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy. Jest wyrok sądu

Zamość Źródło: Google Earth

Informację o wydanym przez sąd wyroku przekazał w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prokurator Rafał Kawalec.

- Z uwagi na charakter sprawy, a przede wszystkim dobro osoby pokrzywdzonej, nie udzielamy dodatkowych informacji o ustaleniach poczynionych w sprawie czy o treści zarzutów - powiedział PAP Kawalec.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Zamościu we wrześniu ubiegłego roku. Sprawa została jednak przekazana do prowadzenia do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, który w środę wydał wyrok.

Kawalec poinformował, że sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i przy modyfikacji kwalifikacji prawnej jednego z nich wymierzył karę łączną w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd orzekł także wobec mężczyzny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i zakaz kontaktowania się z nią przez 8 lat. Ponadto orzekł dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi.

Śledztwo po informacji od rodziców uczennicy

Sprawa dotyczy nauczyciela jednej ze szkół podstawowych w Zamościu, któremu zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Jak podał Kawalec w komunikacie prasowym, w śledztwie m.in. przesłuchano szereg świadków, zabezpieczono zapisy z monitoringu oraz nośniki elektroniczne, które poddano badaniom przez biegłych. "W szczególności w oparciu o wyniki badań zabezpieczonych nośników ujawniono treść korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z pokrzywdzoną, a także ślady kasowania korespondencji przez oskarżonego” – zaznaczył.

Sąd przesłuchał małoletnią pokrzywdzoną z udziałem biegłego psychologa.

Oskarżony nauczyciel początkowo nie przyznał się winy i odmówił składania wyjaśnień. "Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził żal i krytyczny stosunek do swojego zachowania jak też wolę zadośćuczynienia za swoje zachowanie” – dodał Kawalec.

