Pobili Eryka, 16-latek zmarł. Prokuratura o poczytalności głównego podejrzanego

Pobili Eryka i uciekli. Chłopak nie przeżył

17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu, argumentując, że z zebranych informacji wynika, że to właśnie on był osobą najbardziej agresywną w tym zdarzeniu i kopnął chłopaka w głowę, a to skutkowało jego zgonem. Za zarzucane G. czyny grozi do 25 lat więzienia.