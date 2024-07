Areszt dla księdza, byłego dyrektora Światowych Dni Młodzieży. Apel prokuratury

Tymczasowy areszt dla byłego dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży oraz byłego diecezjalnego duszpasterza akademickiego w Radomiu, księdza Mariusza W. To decyzja Sądu Rejonowego w Zamościu. Duchowny jest podejrzany o seksualne wykorzystywanie młodych kobiet.

W poniedziałek (15 lipca) prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kapłana. We wtorek rano sąd przychylił się do niego i aresztował Mariusza W. na trzy miesiące.