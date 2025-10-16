Manifestacje odbyły się w całym kraju

O skierowaniu aktu oskarżenia poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo wszczęto po opublikowaniu w mediach nagrania z wystąpieniem jednej z uczestniczek manifestacji, która odbyła się 19 lipca na Rynku Wielkim w Zamościu.

Poglądy "rasistowskie i ksenofobiczne

Z opinii biegłego z zakresu lingwistyki kryminalistycznej wynika, że wypowiedź i sposób zachowania 21-letniej Oliwii O. zawierają treści propagujące rasizm i nienawiść do innych wyznań oraz narodowości. Forma, charakter wypowiedzi i zachowanie wskazują - jak podano - na publiczne nawoływanie do nienawiści.

"Większość słów i konstrukcji językowych oraz sposób ich wypowiadania to wyrażenie nienawiści wobec imigrantów, straszenie nimi odbiorców oraz zachęcanie do nienawiści i przemocy wobec innych. Wypowiedź była bardzo zaangażowana i dobrze przygotowana" - opisał prokurator Kawalec.

Śledczy stwierdzili, że sformułowane przez 21-latkę rasistowskie i ksenofobiczne poglądy - ze względu na kontekst, podniesiony i agresywny głos, miejsce ich wypowiadania - nie mogą być uznane "jedynie za opinie i wewnętrzne przekonania".

21-latka z zarzutami

Prokuratura przedstawiła młodej kobiecie zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych. Oliwia O. nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do 3 lat więzienia.

W Zamościu w lipcu, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, odbyła się organizowana przez Konfederację pikieta pod hasłem "Stop imigracji!". Na nagraniu z tej manifestacji opublikowanym m.in. na portalu społecznościowym, jedna z uczestniczek krzyczała m.in. "Precz z imigracją!" i przedstawiała pogląd, jakoby sprowadzeni do Zamościa migranci mieliby "mordować nas i nasze dzieci".

Prokuratura wyjaśniła, że poprzez nawoływanie do nienawiści rozumie się wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych. Z uwagi zaś na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienia i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania.