86-latka zginęła w pożarze. Opiekunka próbowała ją ratować, trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 17. Służby dostały zgłoszenie o pożarze jednego z pomieszczeń domu przy ulicy Promiennej w Zamościu.
- Kiedy służby przyjechały pod wskazany adres pożaru już nie było, samoistnie się wygasił. Strażacy po wejściu do domu w jednym z pomieszczeń ujawnili ciało 86-letniej kobiety, osoby obłożnie chorej, która poniosła śmierć prawdopodobnie na skutek powstałego ognia - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
Jak dodała, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa. - Możliwie, że kobieta paliła papierosa, leżąc w łóżku, co doprowadziło do zapalenia się posłania - powiedziała oficer prasowa.
Opiekunka próbowała ją ratować
Ogień pierwsza zauważyła opiekunka 86-latki To ona powiadomiła służby i próbowała sama ugasić pożar.
- Podczas działań 62-latka doznała poparzeń, załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej - poinformowała Krukowska-Bubiło.
Strażacy przewietrzyli dom, a kamerą termowizyjną sprawdzili zarzewie ognia.
Na miejscu pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Ciało 86-latki zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.
Służby wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: MAK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Zamość