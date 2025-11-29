86-latka zginęła w pożarze. Opiekunka próbowała ją ratować, trafiła do szpitala

Zamość. 86-latka zginęła w pożarze Źródło: KM PSP Zamość

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 17. Służby dostały zgłoszenie o pożarze jednego z pomieszczeń domu przy ulicy Promiennej w Zamościu.

- Kiedy służby przyjechały pod wskazany adres pożaru już nie było, samoistnie się wygasił. Strażacy po wejściu do domu w jednym z pomieszczeń ujawnili ciało 86-letniej kobiety, osoby obłożnie chorej, która poniosła śmierć prawdopodobnie na skutek powstałego ognia - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

86-letnia kobieta zginęła w pożarze Źródło: KM PSP Zamość

Jak dodała, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa. - Możliwie, że kobieta paliła papierosa, leżąc w łóżku, co doprowadziło do zapalenia się posłania - powiedziała oficer prasowa.

Opiekunka próbowała ją ratować

Ogień pierwsza zauważyła opiekunka 86-latki To ona powiadomiła służby i próbowała sama ugasić pożar.

- Podczas działań 62-latka doznała poparzeń, załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej - poinformowała Krukowska-Bubiło.

86-letnia kobieta zginęła w pożarze Źródło: KM PSP Zamość

Strażacy przewietrzyli dom, a kamerą termowizyjną sprawdzili zarzewie ognia.

Na miejscu pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Ciało 86-latki zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

Służby wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD