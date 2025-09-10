W wyniku uderzenia drona w miejscowości Wyryki-Wola został zniszczony dach domu mieszkalnego, na zdjęciach widać też pęknięte ściany oraz uszkodzony samochód osobowy.
- Noc była spokojna, niczego nie słyszałam. Rano zdążyłam zejść na dół i mierzyłam sobie ciśnienie. Zwróciłam uwagę, że głośno latają samoloty. Mąż na to, że pewnie latają, bo blisko granica. A potem był huk, jeden ogromny - opowiada przed kamerą TVN24 mieszkanka uszkodzonego domu.
Opowiada, że strych został zupełnie zniszczony, a w stropie nad sypialnią zrobiła się duża dziura.
- Pomieszczenie, w którym spaliśmy, zostało zniszczone. Rzeczy ze strychu zostały rozrzucone po okolicy - podkreślała kobieta. Na pytanie, czy małżeństwo otarło się o śmierć, kiwa potakująco głową.
- Teraz sytuacja wygląda tak, że nie wolno nam wchodzić na posesję, dlatego czekamy na ulicy. Noc możemy spędzić przy szkole, tam jest taki hotelik - mówi kobieta.
"Dzieci już dzięki Bogu dorosłe"
Małżeństwo podkreślało, że na szczęście ich dzieci są już dorosłe i mieszkają gdzie indziej.
- Byliśmy w tym domu tylko my. Mamy też dwa zwierzątka, ale do nich też nie możemy na razie iść - zaznaczał mężczyzna, którego dom został uszkodzony.
- Na razie nie widzimy szans, żeby tam wrócić, mieszkać na nowo. Po prostu zniszczenia są bardzo duże - dodała jego wyraźnie wstrząśnięta żona.
Wójt: zostali objęci wsparciem
Do sytuacji rodziny odniósł się wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk.
- Budynek jest w tej chwili zabezpieczany. Nadzór budowlany stwierdził, że jest możliwość powrotu do domu na niższe kondygnacje. Zaoferowaliśmy poszkodowanej rodzinie mieszkanie zastępcze w gminnej bibliotece, ale prawdopodobnie po tej decyzji nadzoru będą chcieli wrócić do siebie – dodał. Straty są jeszcze szacowane.
Podczas konferencji prasowej przed godziną 14 wójt zaznaczył, że "rodzina jest wystraszona, ale nie jest w szoku".
Wójt podkreślał, że rodzina została objęta wsparciem. - Starsi państwo, których dotknęło to zdarzenie, są w dobrej kondycji, cieszą się, że nic im się nie stało. Poszkodowani oczekują teraz odpowiedniej reakcji władz, aby móc wrócić do normalnego funkcjonowania - zaznaczył.
Samorządowiec dodał, że omówił z samorządem województwa lubelskiego kwestię wniosku o wsparcie finansowe na odbudowę domu.
Zdjęcia uszkodzonego budynku opublikował w mediach społecznościowych poseł PiS z Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk:
"Czuliśmy niepokój"
Wójt gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska powiedziała, że na terenie gminy prowadzone są poszukiwania dronów m.in. w miejscowościach Antoniówka i Śniatycze. - W nocy czuliśmy niepokój. Słychać było warkot silników samolotów. Niektóre kamery na terenie naszej gminy zanotowały zestrzelenia tych dronów – powiedziała. Obraz zrejestrowały kamery zamontowane na pomniku Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej (ok. 15 km na wschód od Zamościa), a także na jednej z posesji prywatnych. Zapisy monitoringu zostały przekazane służbom i będą analizowane przez śledczych. - Jedna z kamer zarejestrowała rozbłysk, a pozostałe również bardzo głośny dźwięk – powiedział prezes stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem Tomasz Dudek. Oszacował, że eksplozja mogła nastąpić w środę ok. godz. 3.20 na niedużej wysokości i w odległości ok. 3-5 km od pomnika. – Nagranie przekazaliśmy służbom – dodał.
Szczątki w sześciu miejscach województwa
Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w woj. lubelskim w sześciu miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski). Większość maszyn spadła na pola z dala od zabudowań, nie wyrządzając poważniejszych szkód. Prokuratura Okręgowa w Lublinie podała, że w Czosnówce śledczy ujawnili "obiekt z oznaczeniami pisanymi cyrylicą". Z informacji MSWiA wynika, że w Wyhalewie (pow. parczewski) spadły zaś "szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia". Wójt gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz powiedział, że "urządzenie latające przypominające drona" odnaleziono w środę po godz. 8 w tzw. dzielnicy Ogrody. - Dron nie wyrządził żadnych strat. Spadł na skoszone rżysko jakieś 300 m od zabudowań w miejscu odludnym. To wydarzenie bardzo niepokojące, ale wszystko jest pod kontrolą – stwierdził wójt. Podał, że na miejscu upadku pracują służby, w tym straż pożarna i policja. - Teren został ogrodzony, czekamy na przyjazd saperów – dodał. Wójt zrelacjonował, że urządzenie jest rozczłonkowane w dwóch-trzech elementach. Nie widać leju, śladów okopcenia, ognia ani dymu. W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz dowódcy operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
