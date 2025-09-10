Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Na ich dom runął rosyjski dron. Zdążyli wstać, chwilę potem sypialnia była zniszczona

Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Rozmowa z mieszkańcami domu w Wyrykach, w który uderzył dron
Źródło: TVN24
Na jeden z domów mieszkalnych w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim runął jeden z rosyjskich dronów. - Był potężny, jeden huk. Tam, gdzie spaliśmy, wszystko zostało zniszczone. Zdążyliśmy wstać i zejść na dół - mówią mieszkańcy domu. Przyznają, że "otarli się o śmierć". Na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

W wyniku uderzenia drona w miejscowości Wyryki-Wola został zniszczony dach domu mieszkalnego, na zdjęciach widać też pęknięte ściany oraz uszkodzony samochód osobowy.

- Noc była spokojna, niczego nie słyszałam. Rano zdążyłam zejść na dół i mierzyłam sobie ciśnienie. Zwróciłam uwagę, że głośno latają samoloty. Mąż na to, że pewnie latają, bo blisko granica. A potem był huk, jeden ogromny - opowiada przed kamerą TVN24 mieszkanka uszkodzonego domu.

Opowiada, że strych został zupełnie zniszczony, a w stropie nad sypialnią zrobiła się duża dziura.

Rozmowa z mieszkańcami domu w Wyrykach, w który uderzył dron
Rozmowa z mieszkańcami domu w Wyrykach, w który uderzył dron
Źródło: TVN24

- Pomieszczenie, w którym spaliśmy, zostało zniszczone. Rzeczy ze strychu zostały rozrzucone po okolicy - podkreślała kobieta. Na pytanie, czy małżeństwo otarło się o śmierć, kiwa potakująco głową.

- Teraz sytuacja wygląda tak, że nie wolno nam wchodzić na posesję, dlatego czekamy na ulicy. Noc możemy spędzić przy szkole, tam jest taki hotelik - mówi kobieta.

Dom został poważnie uszkodzony
Dom został poważnie uszkodzony
Źródło: TVN24

"Dzieci już dzięki Bogu dorosłe"

Małżeństwo podkreślało, że na szczęście ich dzieci są już dorosłe i mieszkają gdzie indziej.

- Byliśmy w tym domu tylko my. Mamy też dwa zwierzątka, ale do nich też nie możemy na razie iść - zaznaczał mężczyzna, którego dom został uszkodzony.

- Na razie nie widzimy szans, żeby tam wrócić, mieszkać na nowo. Po prostu zniszczenia są bardzo duże - dodała jego wyraźnie wstrząśnięta żona.

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

Wójt: zostali objęci wsparciem

Do sytuacji rodziny odniósł się wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk.

- Budynek jest w tej chwili zabezpieczany. Nadzór budowlany stwierdził, że jest możliwość powrotu do domu na niższe kondygnacje. Zaoferowaliśmy poszkodowanej rodzinie mieszkanie zastępcze w gminnej bibliotece, ale prawdopodobnie po tej decyzji nadzoru będą chcieli wrócić do siebie – dodał. Straty są jeszcze szacowane.

Podczas konferencji prasowej przed godziną 14 wójt zaznaczył, że "rodzina jest wystraszona, ale nie jest w szoku".

Wójt podkreślał, że rodzina została objęta wsparciem. - Starsi państwo, których dotknęło to zdarzenie, są w dobrej kondycji, cieszą się, że nic im się nie stało. Poszkodowani oczekują teraz odpowiedniej reakcji władz, aby móc wrócić do normalnego funkcjonowania - zaznaczył.

Samorządowiec dodał, że omówił z samorządem województwa lubelskiego kwestię wniosku o wsparcie finansowe na odbudowę domu.

Zdjęcia uszkodzonego budynku opublikował w mediach społecznościowych poseł PiS z Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk:

"Czuliśmy niepokój"

Wójt gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska powiedziała, że na terenie gminy prowadzone są poszukiwania dronów m.in. w miejscowościach Antoniówka i Śniatycze. - W nocy czuliśmy niepokój. Słychać było warkot silników samolotów. Niektóre kamery na terenie naszej gminy zanotowały zestrzelenia tych dronów – powiedziała. Obraz zrejestrowały kamery zamontowane na pomniku Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej (ok. 15 km na wschód od Zamościa), a także na jednej z posesji prywatnych. Zapisy monitoringu zostały przekazane służbom i będą analizowane przez śledczych. - Jedna z kamer zarejestrowała rozbłysk, a pozostałe również bardzo głośny dźwięk – powiedział prezes stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem Tomasz Dudek. Oszacował, że eksplozja mogła nastąpić w środę ok. godz. 3.20 na niedużej wysokości i w odległości ok. 3-5 km od pomnika. – Nagranie przekazaliśmy służbom – dodał.

Zniszczony przez drona dach budynku w miejscowości Wyryki
Zniszczony przez drona dach budynku w miejscowości Wyryki
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Szczątki w sześciu miejscach województwa

Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w woj. lubelskim w sześciu miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski). Większość maszyn spadła na pola z dala od zabudowań, nie wyrządzając poważniejszych szkód. Prokuratura Okręgowa w Lublinie podała, że w Czosnówce śledczy ujawnili "obiekt z oznaczeniami pisanymi cyrylicą". Z informacji MSWiA wynika, że w Wyhalewie (pow. parczewski) spadły zaś "szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia". Wójt gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz powiedział, że "urządzenie latające przypominające drona" odnaleziono w środę po godz. 8 w tzw. dzielnicy Ogrody. - Dron nie wyrządził żadnych strat. Spadł na skoszone rżysko jakieś 300 m od zabudowań w miejscu odludnym. To wydarzenie bardzo niepokojące, ale wszystko jest pod kontrolą – stwierdził wójt. Podał, że na miejscu upadku pracują służby, w tym straż pożarna i policja. - Teren został ogrodzony, czekamy na przyjazd saperów – dodał. Wójt zrelacjonował, że urządzenie jest rozczłonkowane w dwóch-trzech elementach. Nie widać leju, śladów okopcenia, ognia ani dymu. W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz dowódcy operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Polska
Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"

Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
RosjaPolskaMinisterstwo Obrony NarodowejLublin
Czytaj także:
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
WARSZAWA
Premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami, po wizycie w zakładzie produkcyjnym morskich wież wiatrowych Baltic Towers, 23 czerwca
Skradziono samochód rodziny Tusków
Polska
UAP, UFO
Wojskowi zeznawali w sprawie UFO. Oto co mieli widzieć
Świat
Ulewny deszcz
Tu będzie najmocniej padać
METEO
Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckim
Flaga z sierpem i młotem na maszcie
Białystok
Deszcz, deszczowa aura
Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?
METEO
pisza o polsce2
"Najbliżej otwartego konfliktu od II wojny światowej"
Świat
Pogranicznicy przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł
Papierosy przyleciały balonem meteorologicznym
Białystok
Police. Zły motocyklista
Motocyklista uciekł przed kontrolą, znaleźli go w domu
Szczecin
Adam Szłapka pokazuje tabelę "niekontrolowanej migracji". W czym się myli
Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek
Polska
imageTitle
Kwiatkowski przegrał zakład, maszynka poszła w ruch
EUROSPORT
shaded dron shutterstock_2331583131
Czym się różni dron Gerbera od Shaheda i jak z nimi walczyć?
Polska
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Mogą być kłopoty z transportem towarów z Chin
BIZNES
imageTitle
Finał z krwi i kości. Kiedy Zmarzlik i Kurtz stoczą walkę o mistrzostwo świata?
EUROSPORT
Donald Trump
"Financial Times" o "nadzwyczajnym żądaniu" Trumpa wobec UE
BIZNES
10 1110 podkast-0029
Wtedy zaczęto budzić decydentów. Kulisy nocnych narad
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz
METEO
Do zdarzenia doszło w Krośniewicach
Groził śmiercią, miał przy sobie nóż
Łódź
Larry Ellison
Larry Ellison goni Elona Muska. Czy będzie zmiana na podium?
BIZNES
GettyImages-2165595830
Rosyjskie drony nad Polską. Pierwszy głos przedstawiciela Waszyngtonu
RELACJA
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
Świat
Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Montpellier
Protesty pod hasłem "Blokujmy wszystko". Doszło do starć z policją
Świat
imageTitle
Kalinska o zalotach znanego tenisisty. "Pisał do wszystkich"
EUROSPORT
shutterstock_2279097273
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?
Justyna Suchecka
shutterstock_2518209177
Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"
BIZNES
Pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Próbował zgubić mundurowych w lesie
Najpierw uciekał autem, później próbował pieszo. Uzbierał ponad 70 punktów karnych
Trójmiasto
imageTitle
Jego dobra zmiana nie pomogła. "Jest frustracja"
EUROSPORT
shutterstock_2371508757
"Nerwowa reakcja" na warszawskiej giełdzie
BIZNES
Dron znaleziony pod Opocznem
Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"
Lublin
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica