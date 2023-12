Uderzyli w drzewo. W aucie była czteroosobowa rodzina, 15-letnia dziewczyna zmarła w szpitalu

Mimo długotrwałej reanimacji nie udało się uratować 15-latki, która zmarła po wypadku w Józefowie niedaleko Biłgoraju (woj. lubelskie). W niedzielę samochód, którym poruszała się czteroosobowa rodzina, uderzył w przydrożne drzewo. Do szpitala z obrażeniami trafili rodzice dziewczyny i jej ośmioletni brat.

Komisarz Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie poinformowała, że w niedzielę na drogach regionu doszło do dwóch wypadków, w których zginęły dwie osoby, a trzy odniosły obrażenia.

Czteroosobowa rodzina wjechała w drzewo

Do pierwszego wypadku doszło około południa na drodze wojewódzkiej w miejscowości Józefów w powiecie biłgorajskim. - Kierujący oplem 44-latek nagle stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowała czteroosobowa rodzina: kierowca, jego żona i dwoje dzieci w wieku ośmiu i 15 lat. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala – podała policjantka.