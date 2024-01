Autokar przewrócił się na bok, 20 osób trafiło do szpitali. Wstępne ustalenia policji po wypadku

Na drodze powiatowej w miejscowości Gołębie w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie) doszło w nocy do wypadku autokaru, który przewrócił się na drogę - poinformowała TVN24 miejscowa straż pożarna. Policja przekazała, że pojazdem podróżowało 69 pasażerów i dwóch kierowców, to obywatele Ukrainy. 20 osób zostało przetransportowanych do szpitali. Na drodze są utrudnienia.