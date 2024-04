Zamość odbity z rąk PiS. Rafał Zwolak nowym prezydentem

czytaj dalej

Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing na naszym terytorium, to jesteśmy na to gotowi – powiedział prezydent Andrzej Duda. Stwierdził również, że jest "spokojny o to, jak będą prowadzone interesy Ameryki w momencie, w którym znów prowadziłby je prezydent Donald Trump".