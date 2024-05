· Beata Mazurek, Elżbieta Kruk z PiS oraz Krzysztof Hetman z KO To oni w 2019 roku wywalczyli mandaty w okręgu numer osiem. W tych wyborach obie panie nie startują, Hetman co prawda ubiega się o mandat, ale z list Trzeciej Drogi i w Wielkopolsce.

· Biorąc pod uwagę wyniki poprzednich wyborów do europarlamentu, to oni mają największe szanse na mandaty. Gdyby PiS-owi udało się wywalczyć drugi bilet do Brukseli, dostanie go zapewne Jacek Saryusz-Wolski, jeden z najbardziej doświadczonych europosłów. Który kilka lat temu przeszedł na antyeuropejskie pozycje i związał się ze Zjednoczoną Prawicą.