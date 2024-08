Po wybuchu gazu para seniorów w szpitalu

Dwie osoby trafiły do szpitala z oparzeniami po wybuchu gazu z butli w drewnianym domu w Wólce Łabuńskiej (Lubelskie). Konstrukcja budynku została naruszona - poinformowały policja i straż pożarna.

W chwili wybuchu w domu było starsze małżeństwo - 90-latek i jego 87-letnia żona. - Oboje zostali przetransportowani do szpitala z oparzeniami pierwszego i drugiego stopnia twarzy i rąk - poinformowała aspirant sztabowy Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

O wybuchu, do którego doszło w czwartek, służby zawiadomiła sąsiadka poszkodowanego małżeństwa. Jako pierwsi na miejsce przybyli strażacy z OSP Łabunie, którzy udzielili pomocy medycznej poszkodowanym, opatrzyli i schłodzili oparzone dłonie i twarze, przed przyjazdem karetki pogotowia.

Według wstępnych ustaleń do wybuchu doszło na skutek ulatniania się oparów i gazu z butli, nie wiadomo jeszcze, z jakiej przyczyny.

Wybuch był na tyle silny, że doszło do naruszenia konstrukcji budynku, z okien wyleciały szyby. Szewczuk powiedziała, że to drewniany, dosyć stary dom, dwuizbowy, a zniszczenia są poważne i prawdopodobnie nie będzie się nadawał do zamieszkania. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie inspektor nadzoru budowlanego.