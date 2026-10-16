Lublin Służby obserwowały pociąg, nagle ktoś zaczął wyrzucać z niego paczki Oprac. Tomasz Mikulicz |

Wólka Dobryńska. Wyrzucali z pociągu pakunki. Pogranicznicy ruszyli w pościg Źródło wideo: Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

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Pogranicznicy oraz funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej obserwowali wjeżdżający do Polski pociąg towarowy. Z jednego z odkrytych wagonów, na wysokości Wólki Dobryńskiej w powiecie bialskim, dwóch mężczyzn wyrzucało owinięte czarną folią pakunki.

W pakunkach znajdowało się prawie 14 tysięcy paczek papierosów Źródło zdjęcia: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Kontrabanda warta blisko 300 tysięcy złotych

Gdy zauważyli, że wpadli, zaczęli uciekać. Zatrzymano ich po pościgu. Okazało się, że to mieszkańcy powiatu bialskiego. W pakunkach znajdowało się 13,8 tys. paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości rynkowej blisko 300 tysięcy złotych.

Straż Graniczna bada teraz okoliczności sprawy oraz pochodzenie papierosów.

Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu Źródło zdjęcia: Nadbużański Oddział Straży Granicznej