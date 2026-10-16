Służby obserwowały pociąg, nagle ktoś zaczął wyrzucać z niego paczki
Pogranicznicy oraz funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej obserwowali wjeżdżający do Polski pociąg towarowy. Z jednego z odkrytych wagonów, na wysokości Wólki Dobryńskiej w powiecie bialskim, dwóch mężczyzn wyrzucało owinięte czarną folią pakunki.
Kontrabanda warta blisko 300 tysięcy złotych
Gdy zauważyli, że wpadli, zaczęli uciekać. Zatrzymano ich po pościgu. Okazało się, że to mieszkańcy powiatu bialskiego. W pakunkach znajdowało się 13,8 tys. paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości rynkowej blisko 300 tysięcy złotych.
Straż Graniczna bada teraz okoliczności sprawy oraz pochodzenie papierosów.
Źródło: tvn24.pl