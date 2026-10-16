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Lublin

Służby obserwowały pociąg, nagle ktoś zaczął wyrzucać z niego paczki

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Zatrzymali ich po pościgu
Wólka Dobryńska. Wyrzucali z pociągu pakunki. Pogranicznicy ruszyli w pościg
Źródło wideo: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Źródło zdj. gł.: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
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Pogranicznicy oraz funkcjonariusze służby celno-skarbowej obserwowali wjeżdżający do Polski pociąg towarowy. Na wysokości Wólki Dobryńskiej (Lubelskie), z odkrytego wagonu, dwóch mężczyzn wyrzuciło pakunki. Gdy zrozumieli, że wpadli, zaczęli uciekać. W paczkach były tysiące paczek papierosów bez akcyzy.

Pogranicznicy oraz funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej obserwowali wjeżdżający do Polski pociąg towarowy. Z jednego z odkrytych wagonów, na wysokości Wólki Dobryńskiej w powiecie bialskim, dwóch mężczyzn wyrzucało owinięte czarną folią pakunki.

W pakunkach znajdowało się prawie 14 tysięcy paczek papierosów
W pakunkach znajdowało się prawie 14 tysięcy paczek papierosów
Źródło zdjęcia: Nadbużański Oddział Straży Granicznej 

Kontrabanda warta blisko 300 tysięcy złotych

Gdy zauważyli, że wpadli, zaczęli uciekać. Zatrzymano ich po pościgu. Okazało się, że to mieszkańcy powiatu bialskiego. W pakunkach znajdowało się 13,8 tys. paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości rynkowej blisko 300 tysięcy złotych.

Straż Graniczna bada teraz okoliczności sprawy oraz pochodzenie papierosów.

Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu
Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu
Źródło zdjęcia: Nadbużański Oddział Straży Granicznej 
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KontrabandaStraż GranicznaLubelskie
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