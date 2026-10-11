Lublin 18-latek wypadł autem z drogi i uderzył w drzewo. Nie przeżył Martyna Sokołowska |

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Zginął 18-latek Źródło wideo: KPP Lubartów Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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Do wypadku doszło w sobotni wieczór na drodze powiatowej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący BMW, jadąc w kierunku miejscowości Nowa Wola, na łuku jezdni stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg a następnie wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo.

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Zginął 18-latek Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Na miejsce skierowani zostali policjanci oraz służby ratunkowe. Funkcjonariusze wydobyli kierującego z samochodu i przekazali go pod opiekę medyków. Nastolatek w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Niestety życia 18-latka nie udało się uratować, mężczyzna zmarł w szpitalu.

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Zginął 18-latek Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Zginął 18-latek Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

"Wyjaśniamy dokładne okoliczności zdarzenia i apelujemy o ostrożność na drodze oraz dostosowywanie prędkości jazdy nie tylko do obowiązujących przepisów, ale również do panujących na drodze warunków" - zaapelowała młodszy aspirant Beata Kieliszek z policji w Lubartowie.