Podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą do spraw afery wizowej doszło do spięcia między posłanką KO Marią Janyską a posłem PiS Piotrem Kaletą. Po słowach Kalety Janyska oskarżyła go o to, że jest "absolutnym seksistą". Zareagował też szef komisji Michał Szczerba.