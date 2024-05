Zaczęło się od tego, że policjanci ustalili, iż w volkswagenie, którym podróżowało dwóch mężczyzn, mogą być przewożone narkotyki. Dali więc kierowcy sygnały do zatrzymania się. Ten jednak zaczął uciekać i - razem z pasażerem – wyrzucał przez okno foliowe woreczki.

Ostatecznie mundurowi zablokowali radiowozem volkswagena, zmuszając kierowcę do zatrzymania się.

Policja: blisko kilogram środków odurzających

"Informacje policjantów potwierdziły się. W porzuconych woreczkach foliowych zabezpieczono blisko kilogram środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancji psychotropowej w postaci mefedronu" – pisze w komunikacie aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Trafili do aresztu

Dodaje, że uciekinierami okazali się 26-latek oraz 23-latek z powiatu włodawskiego. Zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

W Prokuraturze Rejonowej we Włodawie podejrzani usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania. Ponadto 26-letniemu kierowcy volkswagena przedstawiono zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej.