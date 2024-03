W komendzie chciała sprawdzić autentyczność banknotów i teraz ma problemy

51-latka, która prowadzi własną firmę dostała od klienta pięć banknotów po 200 złotych. Jeden z nich wydał się jej podejrzany, więc pojechała do komendy we Włodawie (woj. lubelskie) sprawdzić, czy nie jest fałszywy. Był prawdziwy, za to pani była "pod wpływem".

W poniedziałek (4 marca) po godzinie 17 do komendy policji we Włodawie zgłosiła się 51-latka, które powiedziała, że ma podejrzenia co do autentyczności posiadanych banknotów o nominale 200 złotych.