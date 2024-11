Odwiedzający groby swoich bliskich, którzy wybrali się we Wszystkich Świętych na cmentarz parafialny we Włodawie (woj. lubelskie), mieli do czynienia z niemiłą niespodzianką. Ktoś zawiesił na dwóch bramach i furtkach łańcuchy i kłódki. Policja szuka sprawcy i apeluje o kontakt do wszystkich osób, które posiadają informację na temat tego co się stało.