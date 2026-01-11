Logo strona główna
Lublin

Pokłóciła się z mężem, wysiadła z auta bez kurtki. 37-latka nie żyje

Zakończono poszukiwania 37-latki
Do zdarzenia doszło w powiecie włodawskim
Źródło: Google Earth
W okolicach Włodawy (Lubelszczyzna) zakończono poszukiwania 37-latki. Kobieta zaginęła kilka dni temu. Jak ustalili policjanci, po kłótni z mężem wysiadła z auta, którym wspólnie podróżowali i ruszyła w dalszą drogę na pieszo przez pola.

O zakończeniu poszukiwań 37-latki poinformowała w niedzielę Komenda Powiatowa Policji we Włodawie (Lubelszczyzna). Zaginionej 37-latki od kilku dni szukało ponad 100 osób, w tym: policjanci, strażacy ochotnicy, funkcjonariusze straży granicznej i Poleskie Psy Ratownicze. Przeczesano 250 hektarów, a w poszukiwaniach wykorzystywano między innymi drony, quady i skuter śnieżny.

- W niedzielę około południa w rejonie dopływu Tarasienki do Włodawki znaleziono ciało zaginionej. Trwają czynności na miejscu zdarzenia. Tuż po zaginięciu kobiety w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Włodawie wszczęto postępowanie przygotowawcze w kierunku artykułu 160 Kodeksu karnego - poinformowała podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Artykuł 160 Kodeksu karnego dotyczy narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. - Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Mąż kobiety ma status świadka. Już wcześniej przeprowadzono z nim czynności - dodała policjantka.

Zakończono poszukiwania 37-latki
Zakończono poszukiwania 37-latki
Źródło: KPP Włodawa

Wysiadła z auta i kontakt się urwał

Policja wyjaśnia okoliczności zaginięcia 37-latki. Kontakt z kobietą urwał się 6 stycznia. Ostatni raz była widziana około godziny 22. - Pomiędzy miejscowościami Włodawa i Okuninka na wysokości stawów rybnych przy rzece Włodawka wysiadła z samochodu, którym jechała ze swoim mężem i oddaliła się w nieznanym kierunku - przekazała podinspektor Szymańska.

W chwili zaginięcia ubrana była tylko w granatowe spodnie jeansowe, różową bluzę oraz krótkie czarne kozaki. Nie wzięła kurtki. Miała ze sobą beżową torbę w kratkę, ale telefon komórkowy pozostawiła w samochodzie.

Tamtej nocy był kilkunastostopniowy mróz. O zaginięciu 37-latki policjantów zawiadomiła jej matka. Poszukiwania trwały od 7 stycznia.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: aa/b

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Włodawa

