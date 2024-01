Autokar z 26 osobami na pokładzie przewrócił się na bok i uderzył w drzewo. "Kierowca wpadł w poślizg"

czytaj dalej

Po jednej stronie premier Donald Tusk, po drugiej ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na stole pytania premiera o problemy z wypłatą 800 plus. - Pierwszy raz zobaczyłem, co oznaczają "wilcze oczy" Donalda Tuska - mówi nam jeden z ministrów. Inny, gdy pytam, jak ocenia spór w rządzie w sprawie "500/800 plus", jeszcze zanim skończyłam zdanie, łapie się za głowę i mówi: "o matko, ależ to była orka". W najnowszym odcinku wideopodcastu "Wybory kobiet" w TVN24 GO Arleta Zalewska z "Faktów" TVN ujawnia kulisy poniedziałkowego posiedzenia rządu.