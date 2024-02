Wjechał na cmentarz i uszkodził kilka nagrobków

Do zdarzenia doszło w sobotę (10 lutego) po południu w Uhrusku w powiecie włodawskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego.

Czytaj też: Stracił panowanie nad autem, wjechał na cmentarz. Uszkodził trzy nagrobki - Kierujący volkswagenem na łuku zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie cmentarza, niszcząc około 50 metrów przęseł. Uszkodził również cztery nagrobki - przekazała aspirant sztabowa Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Wiadomo, że 54-latek z gminy Sławatycze nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Nic mu się nie stało. Był trzeźwy. - Mężczyzna sam wyjechał samochodem na drogę i wezwał na miejsce lawetę. Nie wpadł jednak na pomysł poinformowania służb o zdarzeniu. Na szczęście zawiadomił nas o tym świadek. Za spowodowanie zdarzenia kierowca odpowie po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających - dodała policjantka.

Wypadki na polskich drogach

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku, wg nieoficjalnych jeszcze danych, zginęło w nich 1669 osób, a 22 944 zostało rannych. Rok wcześniej były to odpowiednio 1896 i 24 743 osoby. W 9 na 10 wypadków winni byli kierujący pojazdami. Młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat mieli najwyższy wskaźnik liczby wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Przyczyną blisko 35 procent wypadków, które spowodowali, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Po zmianie przepisów o pierwszeństwie pieszych na przejściach, zabieraniu prawa jazdy za rażące przekroczenia prędkości oraz po podwyższeniu mandatów, statystyka kilku ostatnich lat pokazuje, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeszcze w 2019 roku ofiar śmiertelnych było 2909, o blisko 1300 więcej niż w 2023 r.