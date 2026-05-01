Turka. W środku nocy na parkingu wylądował balon. Miał podczepione paczki z papierosami

- Zgłoszenie otrzymaliśmy w czwartek przed północą. Mieszkańcy osiedla Borek w podlubelskiej Turce zauważyli balon, który wylądował na parkingu wśród bloków - mówi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dodaje, że do balonu były podczepione pakunki.

Podczepiona kontrabanda

- Zostały sprawdzone pod kątem pirotechnicznym i chemicznym. Nie stwierdzono zagrożenia. W środku były papierosy bez polskich znaków akcyzy. Znalezisko zostało przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej – relacjonuje nadkom. Kamola.

Na miejscu byli też strażacy.

– Za pierwszym razem wezwano nas po tym jak balon został znaleziony, a za drugim do pomocy z jego przewiezieniem. Zadysponowano jeden zastęp z PSP oraz jeden z OSP – mówi młodszy kapitan Magdalena Gorzel z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Balon najprawdopodobniej przyleciał z Białorusi. Musiał więc pokonać co najmniej 80 kilometrów w linii prostej.

