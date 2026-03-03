Znalazł go "zaniepokojony sąsiad", ale było już za późno

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Terespol Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w prywatnym lesie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 70-letni mężczyzna podczas prac związanych z wycinką został prawdopodobnie przygnieciony przez spadające drzewo.

Poszkodowanego znalazł zaniepokojony sąsiad, który udzielił mu pomocy i wezwał na miejsce służby ratunkowe. Mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować.

Miejsce wypadku Źródło: KMP Biała Podlaska

Pod nadzorem prokuratury terespolscy kryminalni wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac leśnych.

Opracowała Martyna Sokołowska /tok