Znalazł go "zaniepokojony sąsiad", ale było już za późno

Do zdarzenia doszło w prywatnym lesie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 70-letni mężczyzna podczas prac związanych z wycinką został prawdopodobnie przygnieciony przez spadające drzewo.
Poszkodowanego znalazł zaniepokojony sąsiad, który udzielił mu pomocy i wezwał na miejsce służby ratunkowe. Mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować.
Pod nadzorem prokuratury terespolscy kryminalni wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac leśnych.
Opracowała Martyna Sokołowska /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Biała Podlaska