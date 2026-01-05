Uderzył w drzewo i wypadł z auta. Kierowca nie żyje

Do wypadku doszło w niedzielny wieczór na drodze wojewódzkiej numer 835 w miejscowości Huta Turobińska (woj. lubelskie). Jak wstępnie ustalili policjanci, 31-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego, kierując seatem, na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni. Samochód wypadł z drogi, zjechał do przydrożnego rowu, po czym dachowa i uderzył w drzewo.
Siła uderzenia była tak duża, że kierowca wypadł z pojazdu. Świadkowie natychmiast wezwali służby ratunkowe i próbowali udzielić mężczyźnie pomocy, jednak 31-latek poniósł śmierć na miejscu. Podróżował sam.
Na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora prowadzili policjanci z Biłgoraja. Jak przekazała aspirant Joanna Pilarska z biłgorajskiej komendy, śledczy wyjaśniają teraz szczegółowe okoliczności zdarzenia.
Policja ponownie apeluje o rozwagę na drodze i dostosowanie prędkości do warunków ruchu, pogody i stanu nawierzchni.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Biłgoraju