Zabrała znajomemu samochód i uderzyła w ogrodzenie. Nie powinna w ogóle wsiadać za kierownicę

Biały Dom przekazał, że Kim Dzong Un chce spotkać się z Władimirem Putinem w celu omówienia sprzedaży Moskwie broni. Wcześniej nieoficjalnie informował o tym także "New York Times". Dziennik, powołując się na źródła w administracji amerykańskiej i sojuszników USA, twierdzi, że Kim planuje podróż do Rosji we wrześniu, a do spotkania prawdopodobnie dojdzie nad brzegiem Pacyfiku.