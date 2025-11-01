Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Chciała tylko sprzedać sukienkę, straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych

laptop, telefon, komputer
Tomaszów Lubelski
Źródło: Google Earth
32-letnia mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego straciła około 60 tysięcy złotych po tym, jak kliknęła w fałszywy link. Ten przesłała jej osoba, która twierdziła, że chce kupić od kobiety sukienkę.

Mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego wystawiła na sprzedaż sukienkę na jednym z portali. Już po kilkunastu minutach od umieszczenia ogłoszenia otrzymała wiadomość od osoby rzekomo zainteresowanej jej kupnem. Jak podała policja, z wiadomości wynikało, że osoba ta zapłaciła za sukienkę. Poprosiła też o adres mailowy sprzedającej. Tam kobieta otrzymała wiadomość z linkiem, gdzie - aby otrzymać pieniądze - miała dokonać weryfikacji.

- Następnie do kobiety zadzwoniła rzekoma konsultantka z banku, została przekierowana na stronę banku. 32-latce zaczęły przychodzić powiadomienia z bankowości internetowej, po czym jej aplikacja została zablokowana. W efekcie tych działań straciła około 60 tysięcy złotych - przekazała młodsza aspirant Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Nowa kampania. "Przestępcy zmienili sposób działania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa kampania. "Przestępcy zmienili sposób działania"

BIZNES

Apel policji

Policjanci apelują, by nie wchodzić w podejrzane linki, które wymagają podania danych do logowania w bankowości internetowej. "Oszust posiadając takie dane może pozbawić nas wszystkich środków jakie posiadamy na koncie, a nawet zaciągnąć w naszym imieniu kredyt" - zaznaczają funkcjonariusze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podszywali się pod pracowników banku i prali pieniądze

Podszywali się pod pracowników banku i prali pieniądze

Łódź
Stracili telefony w barze, to był dopiero początek ich problemów

Stracili telefony w barze, to był dopiero początek ich problemów

Kielce
OGLĄDAJ: To miała być szybka kasa. Ale to on ich przechytrzył
Dostali się na kompa oszustów, repo Prochal Czarno na białym

To miała być szybka kasa. Ale to on ich przechytrzył

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
LubelskiePolicjaoszustwaOszustwa internetowe
Czytaj także:
Luwr po napadzie
Kolejne zarzuty po kradzieży w Luwrze. Podejrzana zostanie dłużej w areszcie
Świat
imageTitle
Suknia Świątek strzałem w dziesiątkę. "Wyszło idealnie"
EUROSPORT
Crete-
Strzelanina na Krecie, są ofiary. W tle zemsta
Świat
Karolina Szczepaniak podczas swojej ostatniej próby
Walczyła z Bałtykiem prawie trzy dni. Jedno pytanie i koniec
Tomasz Wiśniowski
Apulia, Włochy
Kto namalował dziesiątki serc na włoskiej plaży? Wzruszająca dedykacja
Świat
Wiosna ulewy
Pogoda w Zaduszki mocno się popsuje
METEO
imageTitle
Świątek zdeklasowała rywalkę
EUROSPORT
Hoi an-000057
Chaos w starożytnym mieście. Prawie 30 osób nie żyje
METEO
Wypadek w Pruszkowie
Zderzenie dwóch aut. Wielu rannych, w tym dzieci
WARSZAWA
W XIX wieku poważnie obawiano się pochowania żywcem
Szczątki spoczywały w nienaturalnych pozach. Plotka podsyciła strach
Filip Czekała
shutterstock_2311485377
Rosyjski kolos uziemiony. "Jeśli wygramy proces, przekażemy go Ukrainie"
Świat
Kraboszka
W maskach z pochodniami na rozstaju dróg
Tomasz Mikulicz
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"
METEO
Do kradzieży doszło w jednym z bloków w Kielcach
"Drobna kradzież", duże konsekwencje. 41-latkowi grozi więzienie
Kielce
forum-0423817014 (1)
Drony nad belgijskim lotniskiem wojskowym
Świat
mid-25b01011
Świadczenie wzrośnie po raz pierwszy od kilkunastu lat
BIZNES
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
METEO
imageTitle
Na takie słowa Flicka o Lewandowskim czekano
EUROSPORT
Dzień Wszystkich Świętych na Starych Powązkach
Ruch przy warszawskich cmentarzach
WARSZAWA
Łatwowierność, przesąd i fanatyzm | 1762, William Hogarth Artysta, angielski, 1697 - 1764
"Królicza matka". Przekonała cały kraj, oszukała medyków z królewskiego dworu
Tamara Barriga
imageTitle
Świątek - Keys [ZAPIS RELACJI]
Najnowsze
Cukierek był dziwnie zawinięty
Cukierek był "dziwnie zawinięty". "Podłość ludzka nie ma granic"
Katowice
Wnętrza Wielkiego Muzeum Egipskiego
Ramzes wita turystów, a Sisi świat. Egipt prezentuje nową wizytówkę
Świat
bernardyn pies
Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
WARSZAWA
GettyImages-2243693979aa
Barcelona chce zatrzymać Rashforda. Musi pójść na ustępstwa
EUROSPORT
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
METEO
W awanturę włączył się też przypadkowy przechodzień
Prośba o pomoc, a później "scysja" i pobicie taksówkarza. Jest akt oskarżenia
Szczecin
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska
forum-1049285416 (1)
Ogłosiła zwycięstwo w wyborach. Wynik: 97,6 procent
Świat
Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Na początku nikt ważny nie chciał tam spocząć. Potem pojawiła się nawet "cmentarna patodeweloperka"
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica