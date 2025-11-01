Chciała tylko sprzedać sukienkę, straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych

Tomaszów Lubelski Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego wystawiła na sprzedaż sukienkę na jednym z portali. Już po kilkunastu minutach od umieszczenia ogłoszenia otrzymała wiadomość od osoby rzekomo zainteresowanej jej kupnem. Jak podała policja, z wiadomości wynikało, że osoba ta zapłaciła za sukienkę. Poprosiła też o adres mailowy sprzedającej. Tam kobieta otrzymała wiadomość z linkiem, gdzie - aby otrzymać pieniądze - miała dokonać weryfikacji.

- Następnie do kobiety zadzwoniła rzekoma konsultantka z banku, została przekierowana na stronę banku. 32-latce zaczęły przychodzić powiadomienia z bankowości internetowej, po czym jej aplikacja została zablokowana. W efekcie tych działań straciła około 60 tysięcy złotych - przekazała młodsza aspirant Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Apel policji

Policjanci apelują, by nie wchodzić w podejrzane linki, które wymagają podania danych do logowania w bankowości internetowej. "Oszust posiadając takie dane może pozbawić nas wszystkich środków jakie posiadamy na koncie, a nawet zaciągnąć w naszym imieniu kredyt" - zaznaczają funkcjonariusze.

OGLĄDAJ: To miała być szybka kasa. Ale to on ich przechytrzył Zobacz cały materiał