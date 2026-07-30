Lublin Specjalna procedura po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Oprac. Martyna Sokołowska |

Dura: prawdopodobnie to była rosyjska rakieta manewrująca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Procedura SPO-13 zawarta jest w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Dotyczy ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Celem wdrożenia procedury SPO-13 jest szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia, takie jak nieuprawnione wtargnięcie obcych jednostek powietrznych nad terytorium Polski. Procedura obejmuje m.in. wzmocniony monitoring sytuacji, wymianę informacji między służbami oraz przygotowanie sił do ewentualnych działań operacyjnych.

W Tarnawie-Kolonii spadł "niezidentyfikowany obiekt"

O godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł. Prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu Tarnawy-Kolonii - poinformowało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

W nocy naruszona została Polska przestrzeń powietrzna, Natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowaniu o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut. Służby MSWiA od wczesnych godzin pracują na miejscu. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 30, 2026 Rozwiń

"W nocy naruszona została polska przestrzeń powietrzna. Natychmiast wdrożono procedurę SPO-13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut. Służby MSWiA od wczesnych godzin pracują na miejscu" - przekazał na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: TVN24

Szef MSWiA jedzie na Lubelszczyznę

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała na platformie X, że minister Kierwiński jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

"Weźmie udział w zwołanym przez premiera Donalda Tuska posiedzeniu zespołu" - poinformowała.

Premier Donald Tusk napisał w czwartek na platformie X, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON i odpowiednich służb, które "od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach".

W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026 Rozwiń