Przygniótł go quad, mężczyzna nie żyje

W niedzielę (25 stycznia) około południa służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem quada, do którego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim.

- 44-letni mieszkaniec gminy Bychawa wjeżdżał quadem na wzniesienie. W pewnym momencie doszło do wywrócenia pojazdu. Mężczyzna został przygnieciony - poinformowała starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.

44-latek był trzeźwy.

