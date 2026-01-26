Przygniótł go quad, mężczyzna nie żyje

W niedzielę (25 stycznia) około południa służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem quada, do którego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim.
- 44-letni mieszkaniec gminy Bychawa wjeżdżał quadem na wzniesienie. W pewnym momencie doszło do wywrócenia pojazdu. Mężczyzna został przygnieciony - poinformowała starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.
44-latek był trzeźwy.
