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Lublin

Szpital odmówił przyjęcia, pan Władysław zmarł. Wcześniej mimo zamknięcia oddziału operowali radnego

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SP ZOZ w Lubartowie
Jakub Wróblewski, radny Rady Powiatu w Lubartowie: "oddział jest raz otwarty, raz zamknięty"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER/East News
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Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 82-letniego pana Władysława, który zmarł kilka godzin po odmowie przyjęcia go do szpitala w Lubartowie (Lubelskie). W placówce zamknięty jest oddział chirurgii, na którym mężczyzna mógłby otrzymać specjalistyczną pomoc. Na tym samym zamkniętym oddziale wcześniej operowano radnego powiatu Andrzeja Kardasza z PiS. Obie te sprawy badają kontrolerzy z NFZ.

Sytuację związaną z oddziałem chirurgii szpitala w Lubartowie opisywaliśmy na początku lipca. Jego działalność została zawieszona w marcu i tak pozostanie do września. Mimo to w kwietniu został tam przyjęty przewodniczący Rady Powiatu Lubartowskiego Andrzej Kardasz z Prawa i Sprawiedliwości.

Radny przeszedł w szpitalu operację. Gdy sprawa wyszła na jaw, polityk mówił lokalnym mediom, że "takie zabiegi w Lubartowie się przeprowadza, jeśli jest stan ostry". To stwierdzenie stawiają pod znakiem zapytania ustalenia dziennikarzy "Gazety Wyborczej", a wcześniej WP, którzy odkryli, że szpital nie przyjął w lipcu 82-letniego pana Władysława, który był już w ciężkim stanie.

SP ZOZ w Lubartowie
SP ZOZ w Lubartowie
Źródło zdjęcia: Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER/East News

Nie dostali specjalistycznej pomocy

Z relacji rodziny pana Władysława wynika, że 14 lipca rano mężczyzna na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) szpitala w Lubartowie zwijał się z bólu, a z jego pampersa wyciekała krew. Rodzina przywiozła swojego krewnego razem ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, wystawionym - z powodu zamknięcia chirurgii - na oddział wewnętrzny. Jednak pracownicy szpitala uznali, że nie mogą udzielić 82-latkowi specjalistycznej pomocy.

Rodzina miała poprosić przedstawicieli szpitala o pisemną odmowę przyjęcia pacjenta, by z nią móc pojechać do innej placówki. - Ratowniczka z transportu medycznego prosiła obsługę SOR-u o wystawienie dokumentu odmowy przyjęcia pacjenta. Dzięki temu można byłoby rozpocząć poszukiwania innego szpitala. Takiego dokumentu nie otrzymaliśmy, bez podania przyczyn. "Nie, bo nie" - oświadczył stanowczo lekarz z SOR-u - powiedziała "Wyborczej" pani Ewa, synowa pana Władysława.

Rodzina udała się do lekarza rodzinnego po nowe zlecenie na transport do innej lecznicy. Pojechali do Parczewa, około 40 kilometrów od Lubartowa. 82-latek został tam przyjęty po godzinie 14, a niespełna osiem godzin później rodzina odebrała telefon z informacją, że mężczyzny nie udało się uratować.

Śledztwo i kontrola NFZ

Sprawę śmierci 82-latka bada Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie pod nadzorem miejscowej prokuratury.

- Śledztwo dotyczy narażenia 82-letniego pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, na których ciążył obowiązek opieki nad pokrzywdzonym, przez zaniechanie przeprowadzenia badań diagnostycznych i wdrożenia procesu leczenia pacjenta znajdującego się w stanie zagrożenia życia oraz zlecenie jego transportu do innego szpitala ze znacznym, niczym nieuzasadnionym opóźnieniem, co doprowadziło do zgonu pokrzywdzonego - powiedział w piątek tvn24.pl prokurator rejonowy w Lubartowie Krzysztof Sokół.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikt na razie nie usłyszał zarzutów. W ramach śledztwa przeprowadzono między innymi sekcję zwłok i zabezpieczono dokumentację medyczną. Prokurator nie odpowiedział na nasze pytanie, czy przesłuchano już pracowników szpitala.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną zgonu 82-latka. - Przeprowadzono sekcję zwłok, jednak czekamy na wpłynięcie opinii pisemnej - podkreślił Krzysztof Sokół.

14 lipca - po medialnych doniesieniach o operacji radnego PiS - kontrolę w szpitalu rozpoczął Narodowy Fundusz Zdrowia. Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ, w odpowiedzi na nasze pytania wskazała, że ma ona trwać łącznie około 2,5 miesiąca. Jak przekazała, kontrola dotyczy:

  • prawidłowości realizacji umowy NFZ w ramach leczenia szpitalnego (hospitalizacji),
  • spełniania wymagań w zakresie m.in. personelu medycznego,
  • oraz dostępności do świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

"Okres objęty kontrolą obejmuje również to zdarzenie" - dodała rzeczniczka, dopytywana o sprawę śmierci 82-latka.

Szpital: pacjent otrzymał pomoc

W sprawie zdarzenia z 14 lipca wysłaliśmy pytania do szpitala w Lubartowie, ale do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dyrektorka lecznicy Ewa Mańdziuk w przesłanym "Gazecie Wyborczej" oświadczeniu zaprzecza, by 82-letni pan Władysław nie otrzymał pomocy. "Pacjent został poddany badaniu lekarskiemu oraz ocenie stanu klinicznego, a personel medyczny podejmował czynności wynikające z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. Pobyt pacjenta na SOR-ze trwał około 30 minut" - przekazała dyrektorka.

"Stanowisko SP ZOZ w Lubartowie pozostaje niezmiennie aktualne. Pomimo czasowego zawieszenia działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej szpital nadal realizuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z posiadanymi możliwościami organizacyjnymi i kadrowymi" - przyznawała wcześniej w odpowiedzi na pytania WP Ewa Mańdziuk.

NFZ: SOR w Lubartowie nie gwarantował bezpieczeństwa pacjentów

17 lipca, trzy dni po śmierci pana Władysława, Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązał z lubartowskim szpitalem umowę w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W komunikacie opublikowanym 23 lipca podkreślono, że nie wynikało to "z ostatnich doniesień medialnych dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania szpitala".

"Przyczyną były stwierdzone nieprawidłowości tj. niewystarczająca obsada lekarska w SOR oraz zawieszona działalność oddziału chirurgii ogólnej" - informowała Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału Funduszu.

Urzędniczka podkreśliła, że "w ramach bieżącego monitoringu" stwierdzono rozbieżności pomiędzy przekazywanym przez szpital grafikiem pracy lekarzy w szpitalnym oddziale ratunkowym a potencjałem kadrowym zgłoszonym do umowy z Funduszem". "Dodatkowo, w szpitalu zawieszone było funkcjonowanie oddziału chirurgii ogólnej, który jest ważny dla poprawnej pracy SOR" - dodała.

"Decyzję o rozwiązaniu umowy podjęliśmy dlatego, że szpitalny oddział ratunkowy w Lubartowie nie gwarantował bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów" - podkreśliła w komunikacie Musiatowicz.

Według informacji przekazanych przez Fundusz po rozwiązaniu umowy SOR w Lubartowie został zastąpiony izbą przyjęć. Wnioskowała o to dyrekcja szpitala.

"Jeżeli w szpitalu w Lubartowie zacznie znowu funkcjonować oddział chirurgii ogólnej, a także zapewniona zostanie zgodna z przepisami obsada lekarska, nie wykluczamy wznowienia umowy na SOR" - zaznaczyła Magdalena Musiatowicz.

Zamknięty oddział chirurgii w Lubartowie. Tak szpital tłumaczył operację radnego PiS

W lipcu Ewa Grabek, radna Lubartowa i pracownica miejscowego szpitala, mówiła TVN24, że "jest podpisana umowa z NFZ na wykonywanie pilnych zabiegów chirurgicznych". - Chirurdzy przyjeżdżają do naszego szpitala i wykonują zabiegi chirurgiczne - przekonywała. Radna podkreślała, że zabiegi były wykonywane nie tylko dla radnego Andrzeja Kardasza. Przyznawała jednak, że oddział chirurgii nie działa z powodu zbyt małej liczby lekarzy.

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Ewa Grabek, radna Rady Miasta w Lubartowie, pracownica szpitala: zabiegi są wykonywane
Źródło: TVN24

Do sprawy w oświadczeniu opublikowanym na stronie szpitala odniosła się dyrektorka placówki Ewa Mańdziuk. "Niezależnie od organizacji poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala, podmiot leczniczy zapewnia realizację świadczeń niezbędnych do ratowania życia i zdrowia pacjentów" - podkreśliła.

Jak dodała, "w sytuacjach wymagających pilnej interwencji medycznej wykonywane są procedury i zabiegi wynikające ze wskazań medycznych oraz stanu pacjenta".

Dyrektorka zaznaczyła, że "pacjent został przyjęty do szpitala w trybie ostrym celem operacyjnego leczenia ostrego pęcherzyka żółciowego", a opisywana sytuacja "nie miała charakteru jednostkowego".

"Pacjent nie był jedyną osobą, której udzielono świadczeń w podobnych okolicznościach" - wyjaśniła.

Mańdziuk podkreśliła również, że "zawieszenie oddziału chirurgii ogólnej nie zwalnia szpitala z obowiązku udzielania świadczeń w stanach nagłych i zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów".

Jak zaznaczyła, "w procesie leczenia nie mają znaczenia pełnione funkcje publiczne, zajmowane stanowiska czy status społeczny pacjenta". "Świadczenia zdrowotne są udzielane każdej osobie wymagającej pomocy medycznej na równych zasadach, a jedynym kryterium podejmowanych decyzji jest stan zdrowia pacjenta oraz wskazania medyczne" - dodała.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", WP, tvn24.pl
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Tagi:
LubartówSzpitalPrawo i SprawiedliwośćRadnyOchrona zdrowiaSzpitalny Oddział Ratunkowy
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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