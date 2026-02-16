Szopinek. Uderzył autem w bok lokomotywy Źródło: KMP Zamość

Policja dostała zgłoszenie w piątek około godziny 13.20. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Szopinek w gminie Zamość 65-letni kierowca forda nie zachował ostrożności i wjechał wprost pod jadący pociąg.

Uderzył w bok lokomotywy składu pociągu relacji Kraków - Hrubieszów.

Zderzył się z pociągiem Źródło: KMP Zamość

W pociągu było 32 podróżnych

"Kierujący fordem przewoził pasażerkę, a pociągiem podróżowały 32 osoby oraz załoga składu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W wyniku kolizji zniszczeniu uległo jedynie auto kierującego" - pisze w komunikacie podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca oraz maszynista byli trzeźwi. Policja informuje, że choć na przejeździe nie ma rogatek, jest on oznaczony Krzyżem Świętego Andrzeja oraz znakiem "Stop".

Na szczęście nikomu nic się nie stało Źródło: KMP Zamość

Mandat oraz punkty karne

"Zgodnie z taryfikatorem mieszkaniec powiatu tomaszowskiego został ukarany mandatem oraz punktami karnymi"- zaznacza podkomisarz Krukowska-Bubiło.

Prosi też o zachowanie ostrożności przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowych.

Opracował Tomasz Mikulicz