Nietrzeźwa wjechała do rowu. Pogryzła policjanta

Do trzech lat więzienia grozi 32-letniej kobiecie, która w miejscowości Szczekarków (woj. lubelskie) wjechała bmw do rowu, a później miała szarpać i gryźć interweniujących wobec niej policjantów. Jak informują mundurowi, "była nietrzeźwa". Została zatrzymana.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Szczekarków w powiecie opolskim. Jak zrelacjonowała policja, mundurowi otrzymali informację o nietrzeźwej kierującej bmw, która próbuje odjechać po tym, jak wcześniej wjechała do rowu. Pomóc próbował jej pasażer. Miał pchać auto, ale też był "zbyt pijany, aby to się udało". - Na miejsce zostali skierowani policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Gdy jeden z funkcjonariuszy próbował wyjąć kluczyk, siedząca za kierownicą kobieta, która nie chciała wyjść z auta, zaczęła go gryźć - przekazał nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.