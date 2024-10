czytaj dalej

Moi poprzednicy znieśli limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, ale kolejki do specjalistów się wydłużyły. To nie jest rozwiązanie, dlatego robię to inaczej - powiedziała w TVN24 ministra zdrowia Izabela Leszczyna. - Dojdziemy do skrócenia kolejek, większej dostępności, ale innym sposobem i to musi potrwać - zaznaczyła.