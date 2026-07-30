Lublin Jechali jedną hulajnogą. Po wypadku 15-latek zostawił nieprzytomną 13-latkę Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zostawił nieprzytomną 13-latkę i odjechał hulajnogą Źródło wideo: KPP Świdnik Źródło zdj. gł.: KPP Świdnik

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Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 21 na ulicy Piłsudskiego w Świdniku.

"15-letni mieszkaniec Świdnika kierował hulajnogą elektryczną pożyczoną od kolegi. Razem z nim podróżowała 13-letnia koleżanka. W pewnym momencie kierujący najechał na studzienkę kanalizacyjną, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócili się. Dziewczynka po upadku straciła przytomność, natomiast nastolatek odjechał z miejsca zdarzenia" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Świdniku.

Nastolatek uciekł, dziewczynka trafiła do szpitala po upadku z hulajnogi Źródło zdjęcia: KPP Świdnik

Zostawił nieprzytomną koleżankę i odjechał

Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. 13-latka została przewieziona do szpitala w Lublinie. Lekarze stwierdzili u niej ciężkie obrażenia ciała.

Policjanci ustalili miejsce pobytu 15-latka. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby. Przewożenie pasażera utrudnia panowanie nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku. Funkcjonariusze przypominają również, że wymagane przepisami kaski ochronne ograniczają skutki upadku i mogą uratować zdrowie, a nawet życie.