Pożar zaczął się w opuszczonym domu. Płonie kilka hektarów lasu i pól

Sułoszyn (woj. lubelskie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podaje lokalny portal lublin112, na miejsce skierowano znaczne siły Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu i okolicznych gmin.

"Kolejne zastępy wciąż dołączają do działań, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Akcja jest utrudniona ze względu na duży obszar objęty pożarem oraz sprzyjające rozprzestrzenianiu się ognia warunki atmosferyczne" - zrelacjonował portal.

Płonie kilka hektarów lasu Źródło: OSP Firlej

O pożarze poinformowali strażacy z OSP Firlej.

W mediach społecznościowych opisali, że w miejscowości Sułoszyn w gminie Firlej płonie kilka hektarów lasu i pól, a pożar objął też budynki.

Zaczęło się od pożaru opuszczonego domu

Młodszy brygadier Sławomir Listosz z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie doprecyzował, że spalił się opuszczony dom.

- To tam rozpoczął się pożar, który rozprzestrzenił się na okoliczne pola i lasy - powiedział tvn24.pl.

Oprócz zastępów straży pożarnej na miejsce wysłano też śmigłowiec, który zrzuca wodę z powietrza. Trwa walka z żywiołem