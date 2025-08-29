Pożar zaczął się w opuszczonym domu. Płonie kilka hektarów lasu i pól

Jak podaje lokalny portal lublin112, na miejsce skierowano znaczne siły Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu i okolicznych gmin.
"Kolejne zastępy wciąż dołączają do działań, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Akcja jest utrudniona ze względu na duży obszar objęty pożarem oraz sprzyjające rozprzestrzenianiu się ognia warunki atmosferyczne" - zrelacjonował portal.
O pożarze poinformowali strażacy z OSP Firlej.
W mediach społecznościowych opisali, że w miejscowości Sułoszyn w gminie Firlej płonie kilka hektarów lasu i pól, a pożar objął też budynki.
Zaczęło się od pożaru opuszczonego domu
Młodszy brygadier Sławomir Listosz z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie doprecyzował, że spalił się opuszczony dom.
- To tam rozpoczął się pożar, który rozprzestrzenił się na okoliczne pola i lasy - powiedział tvn24.pl.
Oprócz zastępów straży pożarnej na miejsce wysłano też śmigłowiec, który zrzuca wodę z powietrza. Trwa walka z żywiołem
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: tvn24.pl, lublin112.pl
