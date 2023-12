Weszli do płonącego domu i uratowali dwóch mężczyzn. "Obaj z objawami zatrucia czadem"

czytaj dalej

Prezydium Sejmu ukarało posła Konfederacji Grzegorza Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaką miało do dyspozycji. To odebranie połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku - poinformował we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Do Prokuratury Krajowej został skierowany wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna. Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w tej sprawie. Poseł Konfederacji z gaśnicą w ręku zgasił świece chanukowe w Sejmie w czasie żydowskiego Święta Świateł.