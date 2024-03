czytaj dalej

W Gdańsku doszło do wypadku tramwaju i samochodu osobowego. Mężczyzna, który prowadził dacię, został zakleszczony pomiędzy tramwajem a słupem. Był przytomny, gdy ewakuowali go z pojazdu strażacy. Trafił do szpitala w stanie ciężkim. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.