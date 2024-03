czytaj dalej

Strażnicy graniczni z placówki w Bieszczadach byli świadkami niecodziennej sytuacji. Funkcjonariusze zostali zaalarmowani przez system monitorujący, że do polsko-ukraińskiej granicy zbliżają się jakieś postacie. Okazało się, że to stado owiec. "Zorganizowana grupa" przekroczyła granicę do i z Ukrainy. Okazuje się, że to nie pierwsza graniczna wyprawa tej "ekipy".