Prowadzący badania dr Stanisław Gołub mówi, że doszło do sensacyjnego odkrycia. Tuż obok XIII-wiecznej wieży w Stołpiu (woj. lubelskie) archeolodzy odkopali fragmenty drugiej wieży, na której istnienie nie było dotąd dowodów. Oznacza to, że funkcjonował tu – połączony z odkrytą kilka lat temu "kapliczką" – kompleks, do którego pielgrzymowano, aby czerpać wodę z pobliskich źródełek.