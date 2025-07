Ciało znalezione w Bugu

Do zdarzenia doszło w powiecie bialskim Źródło: Google Maps

- W piątkowe popołudnie w Starym Bublu funkcjonariusz WOT zauważył w rzece Bug dryfujące ciało. Strażacy wydobyli z wody zwłoki mężczyzny w wieku około 30-40 lat - przekazał nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.

Jak dodał, przy ciele nie znaleziono żadnych dokumentów, dających możliwość identyfikacji. - Wszystko wskazuje na to, że jest to ciało kolejnej osoby, która prawdopodobnie próbowała nielegalnie się przeprawić ze strony białoruskiej do Polski - poinformował Fijołek.

Ciało wyłowiono z rzeki Bug (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

Kolejna ofiara nielegalnej migracji?

Od początku roku w rzece Bug przy granicy w województwie lubelskim znaleziono już siedem ciał. Śledztwa w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, ustala tożsamość zmarłych i przyczyny śmierci. Dotychczas udało się ustalić, że jedną z ofiar był 26-letni obywatel Erytrei. Przyczyną jego zgonu było utonięcie.

Według danych Nadbużańskiego Oddziału SG ponad 500 osób próbowało w tym roku przekroczyć nielegalnie granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu, Etiopii. W całym ubiegłym roku było to ok. 450 cudzoziemców.

Przy granicy polsko-białoruskiej w województwie lubelskim trwa budowa bariery elektronicznej. Według zapowiedzi ma się zakończyć w lipcu. W jej skład wejdzie między innymi około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie się mieścić w Komendzie NOSG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z istniejącymi wieżami obserwacyjnymi i z siecią teleinformatyczną SG.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu niemal 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

