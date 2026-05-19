W ciężarówce wystrzeliła opona, nie żyje kierowca busa
We wtorkowy poranek służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze ekspresowej numer 12 w miejscowości Kajetanów, w powiecie puławskim. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z busem.
"Jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus marki Renault Master. W wyniku zdarzenia kierowca busa poniósł śmierć na miejscu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Puławach.
W busie nie było pasażerów. Kierowca ciężarówki jechał sam, nie odniósł obrażeń.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl