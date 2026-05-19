Lublin W ciężarówce wystrzeliła opona, nie żyje kierowca busa

Śmiertelny wypadek pod Puławami

We wtorkowy poranek służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze ekspresowej numer 12 w miejscowości Kajetanów, w powiecie puławskim. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z busem.

"Jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus marki Renault Master. W wyniku zdarzenia kierowca busa poniósł śmierć na miejscu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Puławach.

W busie nie było pasażerów. Kierowca ciężarówki jechał sam, nie odniósł obrażeń.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.