Zgłosił kradzież samochodu i ma poważne problemy

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Rykach otrzymał zgłoszenie od 42-letniego mieszkańca powiatu ryckiego o kradzieży samochodu marki skoda. - Zgłaszający podczas zgłoszenia był bardzo wulgarny i wszystko wskazywało to, że mógł być pod silnym działaniem alkoholu. Jego mowa była bełkotliwa i trudno było się z nim porozumieć - zrelacjonował aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.

Znaleźli auto i marihuanę

Ryccy policjanci udali się pod adres, który wskazał mężczyzna, ale nie zastali go na miejscu. Trafili na niego na jednej z ulic Ryk. Jak przekazał aspirant Filipek, 42-latek miał być nietrzeźwy i agresywny wobec funkcjonariuszy.

- Policjanci sprawdzili miejsca, w których zgłaszający zazwyczaj parkował pojazd, lecz go tam nie odnaleziono. W celu ustalenia czy 42-latek posiada kluczyki do auta sprawdzono jego odzież i plecak. Wtedy zaleziono przy nim kluczyki do skody, ale również woreczek strunowy z marihuaną - poinformował funkcjonariusz.