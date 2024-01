Jedno skrzyżowanie, dwa wypadki. 70- i 12-latek potrąceni na pasach. Nagranie

Na przejściu dla pieszych w Rykach (woj. lubelskie) doszło do dwóch potrąceń pieszych przez samochody. W jednym z nich ranny został 70-letni mężczyzna, którego przetransportowano do szpitala. Na tym samym skrzyżowaniu potrącono 12-letniego chłopca. Policja apeluje o ostrożność.

We wtorek (9 stycznia) po godzinie 7 rano na ulicy Warszawskiej w Rykach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu typu bus i pieszego. Policjanci wstępnie ustalili, że 35-letni kierujący renault nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się już na przejściu dla pieszych, gdy sygnalizator nadawał zielone światło.

Potrącił 12-letniego chłopca

Apel policji

Policja apeluje: "Zbliżając się do przejścia dla pieszych, zawsze należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na to, co się dzieje na drodze. Należy też stosować się do znaków, zarówno poziomych, jak i pionowych. Dzięki temu zwiększamy szanse na to, że każdy uczestnik ruchu bezpiecznie dotrze do celu podróży".