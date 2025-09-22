Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala

Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Ryki
Źródło: Google Earth
Hulajnogą elektryczną kierowała 13-latka, z tyłu stała jej o rok młodsza koleżanka. Przewróciły się, młodsza z dziewczynek trafiła do szpitala. Nie miała kasku, a jej koleżanka karty rowerowej.

To kolejny groźny incydent z udziałem młodych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Tym razem poszkodowana została 12-latka, którą jednośladem przewoziła o rok starsza koleżanka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Według raportu NIK co piąta karetka docierała do chorych z opóźnieniem
Nastolatek potrącił sześciolatka. Jechali hulajnogami i nie mieli kasków
Olsztyn
Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu
11-latek spadł z hulajnogi i sunął po asfalcie. Nagranie i apel
Kraków
Koszalin. Szybka hulajnoga
Nastolatek na hulajnodze elektrycznej uciekał policjantom. Mogła jechać nawet 90 km/h
Szczecin

12-latka "z poważnymi obrażeniami"

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17.30 na ulicy 15. Pułku Piechoty "Wilków" AK w Rykach (Lubelskie). Jak poinformował aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji, dwie nastolatki jechały jedną hulajnogą, gdy w pewnym momencie 13-latka straciła panowanie nad jednośladem. Dziewczyna zjechała z drogi dla rowerów na jezdnię, gdzie hulajnoga się przewróciła.

Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Źródło: KPP Ryki

"W wyniku zdarzenia 12-latka z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala. Ustalono, że kierująca nie posiadała wymaganych uprawnień, natomiast pasażerka podróżowała bez kasku ochronnego" - poinformował asp. Filipek.

Setki wypadków z udziałem hulajnóg. Apel policji

Nie ma dnia, by nie słyszało się o wypadkach z udziałem hulajnóg - w wielu z tych zdarzeń poszkodowanymi są osoby nieletnie. Czasem kończy się tragicznie, jak w Świeciu (województwo kujawsko-pomorskie), gdzie doszło do wypadku dwóch nastolatków na hulajnodze. Jeden z nich - 15-letni Kuba - zmarł po kilku dniach. Chłopak nie miał kasku. Z kolei w Hrubieszowie (woewództwo lubelskie) do szpitala trafiły dwie 14-latki po tym, jak podczas zjeżdżania z chodnika na jezdnię spadły one z hulajnogi.

OGLĄDAJ: To kaski, a nie lekarze ratują dzieciom życie
shutterstock_2063391872 Mińsk Mazowiecki, Polska - 28 kwietnia 2020: Dziewczyna jedzie na rowerze w lesie w Mińsku Mazowieckim, województwo mazowieckie w Polsce

To kaski, a nie lekarze ratują dzieciom życie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Według danych Instytutu Transportu Samochodowego, w ciągu ostatniego roku doszło do 624 kolizji z hulajnogami, które pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje. Pięć osób zginęło, a 619 zostało rannych, w tym 220 doznało poważnych obrażeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"

Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"

"Uwaga!" TVN
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach

Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach

Mateusz Mżyk

Rycka policja zaapelowała w komunikacie "o ostrożność i rozwagę podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych. To pojazdy, które mogą rozwijać dużą prędkość, a w razie wypadku nie chronią przed obrażeniami".

Policjanci wskazują między innymi, że kask ochronny może w wielu sytuacjach uratować życie i zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy. W komunikacie zaznaczono też, że osoby w wieku od 10 do 18 lat powinny mieć kartę rowerową lub - w przypadku starszych nieletnich - prawo jazdy.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: KPP Ryki

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki

Udostępnij:
TAGI:
HulajnogiPolicjaLubelskiedzieckodzieci
Czytaj także:
cnb o biurach poselskich widmo
Biura widma, zmywarki i tysiące kilometrów w trasie. Tak posłowie wydają publiczne pieniądze
Polska
imageTitle
Puchar Polski rusza na dobre. Ciekawie już w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: budowano w Polsce system autorytarny. Powstał raport
Polska
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze"
BIZNES
Z oferty centrum ma skorzystać 420 pokrzywdzonych dzieci
Powstało centrum pomocy dla skrzywdzonych dzieci. Wzorem była Islandia
Kraków
Trybunał Stanu
Co się dzieje w Trybunale Stanu? Złożą wniosek o "prawidłowy regulamin"
Polska
"To się naprawdę dzieje w Polsce"? Nagranie z innego kraju
FAŁSZ"To się naprawdę dzieje. Banderowcy chodzą po polskich ulicach"? Skąd jest to nagranie
Gabriela Sieczkowska
Pożar przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim
Ogień pojawił się przed przyjściem dzieci, przedszkole zamknięte
Kraków
Złota polska jesień
Dziś rozpocznie się astronomiczna jesień
METEO
Otyłość zabiera mężczyznom testosteron. To ma szereg konsekwencji
"Piwny brzuch" albo "miś" jest społecznie akceptowany. Ale otyłość rujnuje męskie zdrowie
Zuzanna Kuffel
Caorle, Włochy
Przyjechał na urlop, spędził miesiąc w więzieniu. "Pomylili go" z przestępcą
Świat
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta
METEO
imageTitle
Pogodowy armagedon podczas siatkarskiego mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Malwina Mul 16. orliczką świata. Złoto dla Brytyjki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek podczas prac drogowych
Zginął operator walca. Został przygnieciony
Wrocław
Nysa po przejściu fali powodziowej
Nowe zawiadomienie w sprawie powodzi. Uczelnia wskazuje na nieprawidłowości
Opole
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Unijna agencja zabrała głos
BIZNES
dziecko komputer niebezpieczeństwo
Spotykali się tylko w sieci, 21-latek odpowie za gwałty na nieletnich
Kraków
imageTitle
Jarosław Niezgoda znalazł klub. Znów zagra w Polsce
EUROSPORT
Siedmioletnia Zuzia z poważnymi obrażeniami po ataku psa
Siedmiolatka pogryziona przez psa. Zwierzę wyszło ze schroniska z opiekunem
Wrocław
Straż ewakuuje obozy (zdjęcie ilustracyjne)
Strażak pojechał usunąć gniazdo os. Zmarł w szpitalu
Kielce
Do zdarzenia doszło na moście Piłsudskiego w Krakowie
Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów
Kraków
Seul, Korea Południowa
Sojusznik USA ostrzega, że żądania Trumpa mogą pogrążyć go w kryzysie
Świat
Władimir Putin na ekranie podczas konkursu "Eurowizji" (20.09.2025)
Muzyczna odpowiedź Putina na Eurowizję. Uczestnik prosi, by na niego nie głosować
Kultura i styl
Zalane ulice w Como
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
METEO
Wypadek miał miejsce w Stopnicy niedaleko Buska-Zdroju
Policjant zginął w wypadku
Kielce
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
"Ponadpartyjna zgoda" wśród posłów. Chodzi o wydatki
Polska
Barbara Nowacka
Apel ministry edukacji o "szansę"
Zdrowie
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety
Białystok
Pete Hegseth
Hegseth do dziennikarzy: przestrzegaj zasad albo wracaj do domu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica