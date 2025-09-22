Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala

Ryki Źródło: Google Earth

To kolejny groźny incydent z udziałem młodych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Tym razem poszkodowana została 12-latka, którą jednośladem przewoziła o rok starsza koleżanka.

12-latka "z poważnymi obrażeniami"

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17.30 na ulicy 15. Pułku Piechoty "Wilków" AK w Rykach (Lubelskie). Jak poinformował aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji, dwie nastolatki jechały jedną hulajnogą, gdy w pewnym momencie 13-latka straciła panowanie nad jednośladem. Dziewczyna zjechała z drogi dla rowerów na jezdnię, gdzie hulajnoga się przewróciła.

Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze

"W wyniku zdarzenia 12-latka z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala. Ustalono, że kierująca nie posiadała wymaganych uprawnień, natomiast pasażerka podróżowała bez kasku ochronnego" - poinformował asp. Filipek.

Setki wypadków z udziałem hulajnóg. Apel policji

Nie ma dnia, by nie słyszało się o wypadkach z udziałem hulajnóg - w wielu z tych zdarzeń poszkodowanymi są osoby nieletnie. Czasem kończy się tragicznie, jak w Świeciu (województwo kujawsko-pomorskie), gdzie doszło do wypadku dwóch nastolatków na hulajnodze. Jeden z nich - 15-letni Kuba - zmarł po kilku dniach. Chłopak nie miał kasku. Z kolei w Hrubieszowie (woewództwo lubelskie) do szpitala trafiły dwie 14-latki po tym, jak podczas zjeżdżania z chodnika na jezdnię spadły one z hulajnogi.

Według danych Instytutu Transportu Samochodowego, w ciągu ostatniego roku doszło do 624 kolizji z hulajnogami, które pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje. Pięć osób zginęło, a 619 zostało rannych, w tym 220 doznało poważnych obrażeń.

Rycka policja zaapelowała w komunikacie "o ostrożność i rozwagę podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych. To pojazdy, które mogą rozwijać dużą prędkość, a w razie wypadku nie chronią przed obrażeniami".

Policjanci wskazują między innymi, że kask ochronny może w wielu sytuacjach uratować życie i zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy. W komunikacie zaznaczono też, że osoby w wieku od 10 do 18 lat powinny mieć kartę rowerową lub - w przypadku starszych nieletnich - prawo jazdy.

