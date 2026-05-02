Do dwóch lat więzienia za groźby. 33-latek tłumaczył, że to był tylko film
Ryccy policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca powiatu, który poinformował o kierowanych wobec niego groźbach karalnych. Z jego relacji wynikało, że za pośrednictwem komunikatora internetowego otrzymywał wiadomości z pogróżkami dotyczącymi jego życia oraz życia jego bliskich. Treść wiadomości była na tyle poważna, że wzbudziła w mężczyźnie realną obawę, iż groźby mogą zostać spełnione.
To jedynie "scenariusz filmu"
Po przyjęciu zawiadomienia policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym przesyłane wiadomości, oraz zebrali szczegółowe informacje od pokrzywdzonego. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze ustalili osobę podejrzewaną o kierowanie gróźb – 33-letniego mieszkańca powiatu ryckiego.
Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Podczas przesłuchania tłumaczył, że wysyłane przez niego wiadomości miały być jedynie elementem scenariusza filmowego.
Usłyszał zarzuty, trafił do aresztu
Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 33-latkowi zarzutu kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna usłyszał zarzut w Prokuraturze Rejonowej w Rykach.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rykach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Za popełnienie przestępstwa kierowania gróźb karalnych grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.
