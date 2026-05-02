Lublin Groził śmiercią jemu i rodzinie. Policji tłumaczył, że to "scenariusz filmu" Oprac. Martyna Sokołowska

Ryki (woj. lubelskie) Źródło: Google Earth

Ryccy policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca powiatu, który poinformował o kierowanych wobec niego groźbach karalnych. Z jego relacji wynikało, że za pośrednictwem komunikatora internetowego otrzymywał wiadomości z pogróżkami dotyczącymi jego życia oraz życia jego bliskich. Treść wiadomości była na tyle poważna, że wzbudziła w mężczyźnie realną obawę, iż groźby mogą zostać spełnione.

To jedynie "scenariusz filmu"

Po przyjęciu zawiadomienia policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym przesyłane wiadomości, oraz zebrali szczegółowe informacje od pokrzywdzonego. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze ustalili osobę podejrzewaną o kierowanie gróźb – 33-letniego mieszkańca powiatu ryckiego.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Podczas przesłuchania tłumaczył, że wysyłane przez niego wiadomości miały być jedynie elementem scenariusza filmowego.

Zatrzymany mężczyzna Źródło: KPP Ryki

Usłyszał zarzuty, trafił do aresztu

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 33-latkowi zarzutu kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna usłyszał zarzut w Prokuraturze Rejonowej w Rykach.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rykach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za popełnienie przestępstwa kierowania gróźb karalnych grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo