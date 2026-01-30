"Czy widzieliście ostatnimi dniami poruszający się "brudny śnieg"? Jeśli tak, to wszystko jest z Wami w porządku" – czytamy w poście na profilu facebookowym Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Na dołączonym do posta filmie widzimy mnóstwo skoczogonków - niewielkich stawonogów nazywanych też pchłami śniegowymi, bo najlepiej widać je właśnie na śniegu.
"To nie sadza ze starego diesla"
Jak czytamy w poście, to "nie sadza ze starego diesla czy kopciucha, ale miliardy ściółkowo-glebowych mieszkańców, które nie gryzą, nie kąszą i nie robią żadnej krzywdy – tylko zażywają odwilżowego powietrza i zawzięcie skaczą – zwłaszcza gdy się do nich zbliżymy".
Pracownicy parku wyjaśniają, że skoczogonki przesiadują zazwyczaj w glebie "znacząco i pozytywnie ją urozmaicając".
"Zimą masowo wyłaniają się na chwilowy spacer po śniegu, więc pozwólmy im spokojnie pohasać, bo lada chwila tęgie mrozy wpędzą je z powrotem w glebową otchłań" – głosi wpis.
Autorka/Autor: tm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Roztoczański Park Narodowy