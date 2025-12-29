Rozbity narkobiznes, 12 osób w areszcie. Wśród zatrzymanych są lekarz i ksiądz

Policja rozbiła narkotykowy gang, 12 osób trafiło do aresztu

O działaniach prowadzonych z październiku i grudniu policja poinformowała w poniedziałek. W sumie przeprowadzono osiem akcji, w ramach których zatrzymano 16 osób, w tym cztery kierujące grupą.

W trakcie swoich działań policjanci zabezpieczyli ponad 150 tys. sztuk tabletek i ampułek, w tym leki zawierające fentanyl, morfinę, oksykodon i alprazolam, a także środki anaboliczne i dopingujące. Wśród zabezpieczonych substancji znalazło się również ponad 2 kg mefedronu oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji.

Milionowy narkobiznes w sieci rozbity przez CBZC Źródło: CBZC

Wśród zatrzymanych lekarz i ksiądz

Członkowie grupy działali w wielu województwach, wykorzystując darknet, portale ogłoszeniowe oraz szyfrowane komunikatory. Do dystrybucji nielegalnych środków używali firm kurierskich, którymi przesyłali narkotyczne leki i gotówkę, omijając system bankowy i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komunikacja odbywała się przy użyciu telefonów i kart SIM rejestrowanych na tzw. słupy.

W gronie zatrzymanych są m.in. lekarz z województwa lubelskiego, który w zamian za korzyści majątkowe wystawił ponad 1,5 tys. fikcyjnych recept, fałszując dokumentację medyczną, oraz małżeństwo z województwa wielkopolskiego, które wprowadziło do obrotu m.in. ponad 660 opakowań fentanylu, blisko 2200 opakowań oksykodonu i ponad 600 opakowań morfiny.

Wśród podejrzanych są również osoby prowadzące legalną działalność gospodarczą i duchowny z województwa mazowieckiego. Jednemu z podejrzanych zarzucono wywóz do Holandii leków zawierających oksykodon.

- Zatrzymany został między innymi lekarz, któremu przedstawiono zarzut fałszowania dokumentacji medycznej. Za pieniądze wystawiał fikcyjne recepty, jak również nienależne zwolnienia lekarskie. Jak ustaliliśmy wystawił ponad 1500 takich fikcyjnych recept. Decyzją sądu został aresztowany. Zatrzymany został również duchowny, któremu przedstawiono zarzut wprowadzania do obrotu tych nielegalnych środków. On również decyzją sądu był aresztowany - przekazał funkcjonariusz operacyjny CBZP.

Milionowy obrót

Jak podkreśliło CBZC w komunikacie, istotnym elementem śledztwa było również zatrzymanie małżeństwa z województwa lubelskiego, które przez ponad pięć lat miało rozesłać ponad 11 tys. przesyłek zawierających nielegalne środki farmaceutyczne. W wynajmowanych przez nich pomieszczeniach magazynowych zabezpieczono ogromne ilości leków pochodzących z kraju i spoza Unii Europejskiej, a także 26 paczek przygotowanych do wysyłki.

Na początku grudnia br. zatrzymano również 45-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego, któremu zarzucono m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, obrót znacznymi ilościami środków odurzających oraz pranie pieniędzy.

Policjanci zabezpieczyli gotówkę, biżuterię, luksusowe zegarki, cztery samochody klasy premium i trzy nieruchomości o łącznej wartości ponad 2,2 mln zł. Prokuratura zablokowała także rachunki bankowe, na których zabezpieczono blisko 500 tys. zł. Analiza finansowa wykazała, że obrót na kontach wykorzystywanych przez podejrzanych sięgał kilku milionów złotych. 12 podejrzanych trafiło do aresztu.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze CBZC nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

