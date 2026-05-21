Zastrzelił bażanta i zniszczył ogrodzenie, by go zabrać
Policjanci otrzymali zgłoszenie od właściciela niezamieszkałej posesji. Mężczyzna poinformował, że nieznany sprawca uszkodził ogrodzenie.
Dzięki nagraniu z monitoringu policjantom udało się odtworzyć przebieg wydarzeń. Okazało się, że przed dom przyjechał busem mężczyzna, który wysiadł z pojazdu i zastrzelił bażanta. Następnie, by go zabrać, zniszczył ogrodzenie.
Grozi mu pięć lat więzienia
Policjanci ustalili dane mężczyzny. - 57-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i przewieziony do radzyńskiej komendy - przekazał komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.
Przeszukali oni też dom 57-latka i znaleźli broń, a także zamrożoną tuszę bażanta.
Mężczyzna przyznał się do kłusownictwa. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.