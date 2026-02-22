Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Wyważył drzwi, zjadł kiełbasę, nałożył skarpetki właściciela domu i zasnął. Obudziła go policja

Nałożył skarpetki i klapki właściciela domu
Radzyń Podlaski. Włamywacz wyważył drzwi, zjadł kiełbasę, nałożył skarpetki właściciela domu i zasnął
Źródło: KPP Radzyń Podlaski
To było nietypowe włamanie. 27-latek wywarzył drzwi jednego z domów w gminie Radzyń Podlaski (Lubelskie), zjadł kiełbasę z lodówki, następnie założył skarpetki i klapki właściciela domu, a potem położył się w łóżku i zasnął. Gdy zbudzili go policjanci, powiedział: myślałem, że gram w grę.

Policjanci dostali w czwartek zgłoszenie, że w jednym z domów w gminie Radzyń Podlaski doszło do włamania, a włamywacz śpi w łóżku.

Kiedy policjanci go zbudzili okazało się, że to 27-letni mieszkaniec gminy Kąkolewnica. Z ustaleń wynika, że – pod nieobecność domowników - wyważył drzwi wejściowe i wszedł do środka. W rozmowie z funkcjonariuszami stwierdził z rozbrajającą szczerością, że następnie zjadł trochę kiełbasy z lodówki i napił się wody.

Nałożył skarpetki i klapki właściciela domu
Nałożył skarpetki i klapki właściciela domu
Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Zmorzył go sen

"Dodał także, że założył skarpetki i klapki właściciela domu i znużony położył się do łóżka w jednym z pokoi" – relacjonuje komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku

Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku

WARSZAWA
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu

Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu

WARSZAWA

Mężczyzna tłumaczył swoje zachowaniem tym, że miał przekonanie, iż gra w grę. Policjanci zabrali go do aresztu. Właściciel domu oszacował straty na pięć tysięcy złotych.

"27-latek usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. Za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" – zaznacza kom. Mucha.

Wyważył drzwi wejściowe
Wyważył drzwi wejściowe
Źródło: KPP Radzyń Podlaski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Radzyń Podlaski

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaLubelskie
Czytaj także:
Marius Borg Hoiby
Sprawa syna księżnej podkopie monarchię? "To nie będzie już kryzys wizerunkowy, a kryzys systemu"
Świat
imageTitle
Zabroniono jej treningów, musiała uruchomić zbiórkę. Sukces Ruckiej-Michałek smakuje wyjątkowo
EUROSPORT
Żółwie wróciły na wyspę
Wróciły tam po prawie 200 latach. "Ogromne osiągnięcie"
METEO
imageTitle
"Dzieci musiały być bez mamy i rodziny". Rewelacyjna Polka rozkleiła się na antenie
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Hołownia "jako pierwszy zdezerterował". "Zostawił nas, kiedy zaczęliśmy szorować po dnie"
Polska
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
BIZNES
imageTitle
Zgubiła telefon w trakcie skoku. Wypadł jej z kieszeni
EUROSPORT
Szymon Rakowski pracuje jako kontroler od 13 lat
Jest kontrolerem antydopingowym na igrzyskach. Zdradził nam kulisy swojej pracy
Filip Czekała
polska unia europejska flaga flagi - wjarek shutterstock_2369506547
"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"
Maciej Michałek
imageTitle
Nie żyje "Olbrzym z Rzeszowa". Był legendą polskich zapasów
EUROSPORT
Robert Janczewski
"Ślady na duszy", czyli "kompletna aberracja na rozumie"
Polska
imageTitle
Kapitalny występ Polki na królewskim dystansie
EUROSPORT
Wybierał odkurzaczem popiół z kominka (zdjęcie ilustracyjne)
Wybierał odkurzaczem popiół z kominka, nie skończyło się to dobrze
Lublin
Most Śląsko-Dąbrowski
Będzie nowa iluminacja mostu. W puli kilka scenariuszy
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
METEO
Wybuchy we Lwowie
Eksplozje we Lwowie. "Zamach na funkcjonariuszy"
Świat
Odpowie za sześć włamań
Pięć domów i plebania. Zatrzymali podejrzanego o serię włamań
Lublin
imageTitle
Upadki na morderczym dystansie. "Nikt temu nie jest w stanie zaradzić"
EUROSPORT
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
METEO
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
BIZNES
Reportaż "Kompania Kurta"
Walczy w "strefie śmierci". "Każde szkolenie jest niewystarczające"
Świat
Stacja Dworzec Wileński
Pijany "oparł się o koniec składu metra" i spadł na tory
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazdy łyżwiarstwa podbiły serca widzów. Najlepsze pokazy gali mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak i "cała plejada gwiazd". Kiedy mistrzostwa Polski w skokach narciarskich?
EUROSPORT
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
BIZNES
imageTitle
Popełnił wielki błąd w meczu o medal. Wyżył się na słupku
EUROSPORT
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
METEO
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
WARSZAWA
19-letni kierowca potrącił pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego. "19-letni kierowca był trzeźwy"
Lublin
Protesty w Iranie
"Krzyczcie o swoje prawa". Wrze na uniwersytetach
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica