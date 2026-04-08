Lublin

Miał odurzać, gwałcić i nagrywać żonę. Polak zatrzymany po reportażu w CNN

Na jednej ze stron porno publikowane są filmy przedstawiające nieprzytomne kobiety podczas seksu
Lista przewinień jak lista zakupów. "Akademia gwałtu" i bolesne historie ofiar
Źródło: TVN24 BiS
Polak opisany w szokującym reportażu CNN o mężczyznach, którzy odurzali swoje partnerki, po czym gwałcili je i nagrywali, został namierzony i zatrzymany. Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie) przedstawiła mu zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy. Ofiarą była jego żona.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

"Ustalonemu mężczyźnie w dniu 1 kwietnia 2026 roku przedstawiono zarzuty z art. 197, par. 1, 2 i 3 (pkt 6) kodeksu karnego, w zbiegu z art. 191a, par. 1, w związku z art. 11, par. 2 i art. 12, par. 1 kodeksu karnego" - poinformował prokurator Marek Zych, pełniący funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Lublinie, w rozmowie z onet.pl.

Zarzuty dotyczą zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej oraz utrwalania obrazu lub dźwięku z przebiegu tego czynu. Jak ustalił Onet chodzi o mężczyznę opisanego w reportażu CNN jako "Piotr z Polski" (imię zostało zmienione), który miał odurzać i gwałcić swoją żonę, nagrywać te czyny, a potem dzielić się nagraniami na platformie internetowej.

Prokuratura: przyznał się do winy

Prokurator Zych potwierdził w rozmowie z tvn24.pl, że chodzi o mężczyznę z reportażu CNN.

- Przyznał się do winy. Ze względu na dobro pokrzywdzonej nie podajemy żadnych innych szczegółów. Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności. Trafił na trzy miesiące do aresztu - mówi prokurator.

Dziennikarka CNN powiadomiła polskie służby

Sprawą zajmował się Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a zarzuty przedstawiła Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim.

Jak pisaliśmy w marcu, śledczy dostali informacje o tym, kim jest podejrzany od dziennikarki CNN, która korespondowała z nim na czacie, podszywając się pod użytkownika tegoż czatu. Dziennikarka ustaliła okolicę, w której mieszka. Ten jednak odmówił spotkania. A potem, przypadkowo, zdradził, że planuje pójść na imprezę. To był trop, który pozwolił reporterce do niego dotrzeć. Razem z ekipą telewizyjną widziała go, jak tańczy z żoną w restauracji. Nie podeszła jednak do niego, obawiając się, jak zareaguje żona. Zamiast tego dziennikarka powiadomiła o sprawie polskie służby.

Lista przewinień jak lista zakupów. "Akademia gwałtu" i bolesne historie ofiar
Źródło: TVN24 BiS

Filmy "sleep content"

Dziennikarskie śledztwo telewizji CNN rozpoczęło się w zeszłym roku. Dotyczyło strony pornograficznej, która ma ponad 60 milionów odwiedzin miesięcznie. Publikowane są tam tysiące filmów przedstawiających kobiety, które podczas seksu wydają się nieprzytomne lub śpią. Filmy z tak zwaną treścią "sleep content" mają setki tysięcy wyświetleń. Popularnym hashtagiem jest "eyecheck", czyli sposób na udowodnienie, że kobieta śpi.

Dziennikarka CNN Saskya Vandoorne stworzyła fałszywe konto i dotarła do prywatnej grupy na Telegramie, która służy do dzielenia się treściami "sleep content" i ma prawie tysiąc członków.

Amerykańska stacja sprawę, w której przeprowadziła wielomiesięczne śledztwo, opisuje jako "akademię gwałtu". Chodzi o czaty grupowe, na których mężczyźni namawiają się nawzajem do odurzania i napaści na swoje żony. I wymieniają się wskazówkami, jak uniknąć kary.

Zoe Watts przez lata była odurzana przez męża, który później ją wykorzystywał
Źródło: CNN

Po mszy wyznał, że wrzucał jej tabletki do herbaty

Jedną z ofiar takiego działania jest Brytyjka Zoe Watts. Poznała swojego męża, gdy miała 17 lat. Teraz ten odsiaduje 11 lat za gwałt, napaść seksualną i podanie substancji odurzającej.

W pewną niedzielę po mszy wyznał jej, że wrzucał tabletki do jej napoju.

- Wymienił mi listę swoich przewinień, jakby to była lista zakupów - "Zrobiłem to, to, to, to, to, to i tamto. Używałem leków nasennych naszego syna i dodawałem ci do filiżanki herbaty, którą piłaś wieczorem. Po to, aby cię obezwładnić, robić zdjęcia i gwałcić". Byłam w szoku - mówi skrzywdzona kobieta.

Przez kilka miesięcy Zoe próbowała utrzymać to w tajemnicy. Ujawniła to dopiero po tym, jak przydarzył się jej silny atak paniki. Wtedy jej matka zadzwoniła na policję.

Zoe Watts mierzy się z traumatycznym przeżyciem
Źródło: CNN

"Często znajdowałam na ciele wiele siniaków"

Bohaterką reportażu jest też Amanda Stanhope, która nie wiedziała, że jej partner wykorzystywał ją przez pięć lat.

- Budziłam się na ręczniku, którego nie było, kiedy kładłam się spać. Czasami zasypiałam w szortach i koszulce, a kiedy budziłam się następnego ranka, nie miałam ich na sobie. Często znajdowałam na ciele wiele siniaków, których wcześniej nie było - mówi Amanda.

Jeśli chodzi o polski wątek, sprawa na razie dotyczy tylko jednego mężczyzny.

Jedną z ofiar jest Amanda Stanhope
Źródło: CNN
Źródło: tvn24.pl, CNN, Onet

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Prawa kobiet na świeciePrzestępstwaUSA
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
