Lublin Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko

Strażacy opanowali pożar w puszczy

- Większość drzew niestety nie przeżyje. Będziemy to oczywiście pilnie obserwować i w tych miejscach, gdzie drzewa rokują przeżycie, na pewno będziemy je pozostawiać - zapowiedział w TVN24 Urban Kolman, leśnik z nadleśnictwa Józefów.

Leśnik przekazał też wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich Andrzeja Gawrona, pilota, który zginął podczas akcji gaśniczej. - Z całego nieszczęścia, które tu się wydarzyło, to jest największe. My ten las odbudujemy, bez względu na to, jak długo to będzie trwało. Ale życia nie przywrócimy - stwierdził.

Ogień w ściółce i korzeniach

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie kpt Tomasz Stachyra powiedział, że strażacy wciąż prowadzą działania polegające na dogaszaniu pogorzeliska. Pożar w Puszczy Solskiej objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia, ukryte w torfie.

- Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, np. korzenie drzew mają jeszcze wyższą temperaturę i to wszystko trzeba dogasić - powiedział.

Straż wykorzystuje w akcji także drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy.

Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej

Stachyra powiedział, że jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w sobotę prawdopodobnie będą użyte dwa śmigłowce, z których będą dokonywane zrzuty wody.

- Będą one operowały na terenie trudno dostępnym, gdzie jeszcze pojawiają się ogniska pożaru, ale strażacy nie mogli tam dotrzeć ani dojechać ze sprzętem – dodał.

Pożar w puszczy

Rzecznik poinformował, że na miejscu pracuje około 300 strażaków, a w działaniach wykorzystywanych jest 130 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów innych służb. Prawdopodobnie część sił i środków będzie już odsyłana do jednostek macierzystych. - Jeśli sytuacja nadal będzie stabilna, planowane jest już przekazanie kierowania działaniami komendantowi powiatowemu w Biłgoraju – dodał Stachyra.

Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek. Żywioł objął ok. 300 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000 ha. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.

Śmierć pilota

We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy zamierzają też m.in. zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, co ma pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

