Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko

Trwa dogaszanie lasu w powiecie biłgorajskim w miejscowości Osuchy
Strażacy opanowali pożar w puszczy
Źródło: TVN24
Trwa dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Strażacy lokalizują między innymi zarzewia wciąż ukryte w torfie.

- Większość drzew niestety nie przeżyje. Będziemy to oczywiście pilnie obserwować i w tych miejscach, gdzie drzewa rokują przeżycie, na pewno będziemy je pozostawiać - zapowiedział w TVN24 Urban Kolman, leśnik z nadleśnictwa Józefów.

Leśnik przekazał też wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich Andrzeja Gawrona, pilota, który zginął podczas akcji gaśniczej. - Z całego nieszczęścia, które tu się wydarzyło, to jest największe. My ten las odbudujemy, bez względu na to, jak długo to będzie trwało. Ale życia nie przywrócimy - stwierdził.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Człowiek o ogromnej pasji i wielkiej miłości do lotnictwa"

"Człowiek o ogromnej pasji i wielkiej miłości do lotnictwa"

Rzeszów
"Jego śmierć to bolesna strata". Wpis po tragicznym wypadku w pożarze

"Jego śmierć to bolesna strata". Wpis po tragicznym wypadku w pożarze

Ogień w ściółce i korzeniach

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie kpt Tomasz Stachyra powiedział, że strażacy wciąż prowadzą działania polegające na dogaszaniu pogorzeliska. Pożar w Puszczy Solskiej objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia, ukryte w torfie.

- Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, np. korzenie drzew mają jeszcze wyższą temperaturę i to wszystko trzeba dogasić - powiedział.

Straż wykorzystuje w akcji także drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy.

Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Stachyra powiedział, że jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w sobotę prawdopodobnie będą użyte dwa śmigłowce, z których będą dokonywane zrzuty wody.

- Będą one operowały na terenie trudno dostępnym, gdzie jeszcze pojawiają się ogniska pożaru, ale strażacy nie mogli tam dotrzeć ani dojechać ze sprzętem – dodał.

Pożar w puszczy

Rzecznik poinformował, że na miejscu pracuje około 300 strażaków, a w działaniach wykorzystywanych jest 130 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów innych służb. Prawdopodobnie część sił i środków będzie już odsyłana do jednostek macierzystych. - Jeśli sytuacja nadal będzie stabilna, planowane jest już przekazanie kierowania działaniami komendantowi powiatowemu w Biłgoraju – dodał Stachyra.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar w Puszczy Solskiej
Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo
baluc czysta wersja dla graf-0124
"Ściana ognia na parę kilometrów". Maturzyści walczyli z pożarem
Polska
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Kolejna doba pożaru na Lubelszczyźnie. Ponad tysiąc osób w akcji

Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek. Żywioł objął ok. 300 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000 ha. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.

Śmierć pilota

We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy zamierzają też m.in. zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, co ma pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP / tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarnaLasyLasy Państwowesamoloty
Czytaj także:
imageTitle
Wymarzony debiut 16-latka. W kilka sekund dał drużynie Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Rafał Pacześ i Anita Werner
Pacześ o żartach z łódzkich Bałut: może być traumatycznie i śmiesznie zarazem
25 lat TVN24
Zaginął 15-letni Akim Pimonenko
Zaginął 15-letni Akim. Ostatni raz był widziany w metrze
WARSZAWA
Samochód wjechał w cukiernię w Zakopanem
Rano wjechał w budynek cukierni
Kraków
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
BIZNES
Peter Magyar
Kiedy Magyar przyjedzie do Polski? MSZ o planach
Polska
Kadr na kino 09.05.2026
Najnowsza adaptacja kultowej gry, rusza festiwal w Cannes, Smarzowski z dotacją na nowy film
KADR NA KINO
Artur Molęda na Teneryfie
Wycieczkowiec z hantawirusem płynie na Teneryfę. Nowe doniesienia
Świat
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Zadzwonił na 112 i powiedział, że zabił matkę
Wrocław
Ratownicy transportują sprzęt podczas akcji ratunkowej w pobliżu wulkanu Dukono
Weszli do zakazanej strefy. Szukają ich z ziemi i z powietrza
METEO
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
METEO
Akcja "Bezpieczny Przewóz"
Wozili pasażerów, w Polsce są nielegalnie
WARSZAWA
imageTitle
Knicks o krok od finału. Sochan przyłożył rękę do zwycięstwa
EUROSPORT
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
BIZNES
25 min
Putin
To wywołało największą złość Rosjan. Co myślą o Putinie?
Horyzont
shutterstock_2715266613
Stan psychiczny dzieci " jest bardzo niepokojący". "W każdym roku rośnie liczba pacjentów"
25 lat TVN24
Potrącenie na Waryńskiego
Potrącił ją autobus, piesza ukarana mandatem. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Polacy załamani. "Pierwszy raz przeżywam taki smutek"
EUROSPORT
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Wilanowie
17-latek uderzył motorowerem w policjanta i próbował odjechać
WARSZAWA
Rowerzyści jeżdżą obecnie drogą wojewódzką. Jest tam ograniczenie do 80 km/h
Chcą ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej. Siedem wariantów
Tomasz Mikulicz
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
METEO
Zgubiła się przy basenie. Pomogli strażnicy miejscy
"Zapłakana dziewczynka rozglądała się bezradnie"
WARSZAWA
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Dziś jesteśmy w Łodzi. Zapraszamy do wspólnego świętowania!
25 lat TVN24
Rodzice zbierają podpisy pod petycją do burmistrza
Kolejne elementy niszczeją i znikają, plac zabaw może przestać istnieć
Mateusz Mżyk
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
BIZNES
imageTitle
Kosmiczny występ Francuza. Dołączył do legend NBA
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy
Kolejni żołnierze USA nad Wisłą? "Polska jest gotowa"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica